Брестская область отобрала у минского региона звание молочной столицы Беларуси

Источник материала: Tut.by

Брестский регион стал самым молочным в Беларуси. По выпуску цельномолочной продукции, согласно Белстату, он обошел даже Минскую область вместе со столицей.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так, в Брестской области в 2018 году выпустили 29,8% от всего объема цельномолочной продукции в стране. Доля Минска и Минской области несколько ниже — 26,9%. Третье место занял Могилевский регион с 16%. В Гомельской области производят 11,4% белорусской «молочки», а в Гродненской — 8,5%. Последнее место занимает Витебский регион с 7,4%.

Что интересно, лидером позапрошлого года были Минск и Минская область. На них приходилось 28,5% цельномолочной продукции против 27,6% у Брестского региона. Могилевская область произвела тогда 14% белорусской «молочки», Гомельская — 12,9%, Гродненская — 8,6%, а Витебская — 8,3%.

Всего в 2018 году в Беларуси выпустили около двух миллионов тонн цельномолочной продукции. Примерно столько же произвели годом ранее. В число крупнейших производителей вошли «Савушкин продукт», Слуцкий сыродельный комбинат и «Бабушкина крынка». На них приходится большая часть белорусской «молочки» на внутреннем и внешнем рынках.

Локомотивом Брестской области является «Савушкин продукт», который год назад начал консолидацию активов. В сентябре 2018 года компания Александра Мошенского приобрела у государства контрольный пакет акций (62,68%) Березовского сыродельного комбината за 41 млн долларов, обязуясь вложить еще 20 млн рублей в его дальнейшее развитие. Параллельно в собственное производство «Савушкин продукт» инвестировал около 40 млн долларов.

В ноябре 2018 года Мошенскому отошел и Оршанский молочный комбинат. В начале этого года Березовский сыродельный комбинат объявил о намерении выкупить 20% акций Барановичского молочного комбината.

В целом одна из основных тенденций в Беларуси — объединение мощностей молокоперерабатывающих компаний. За 2 года количество самостоятельных субъектов сократится на четверть и достигнет 32 крупных компаний, что позволит максимально эффективно использовать сырье, получить конкурентоспособную продукцию путем сокращения издержек, сообщил в апреле замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Недавно о слиянии объявили подконтрольные государству производители молочной продукции в Гродненской области, где останутся три якорные компании: «Беллакт», «Молочный мир» и «Лидский молочно-консервный комбинат».