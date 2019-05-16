ЕБРР выбрал наиболее активный банк в Беларуси

Приорбанк получил награду «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2018 году» за отличную работу в сфере документарного бизнеса. Награда ежегодно вручается банкам в рамках программы содействия развитию торговли (TFP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Торжественная церемония награждения состоялась в Сараево накануне ежегодного заседания и делового форума ЕБРР.

Приорбанк получает эту награду уже в 11 раз.

На мероприятии присутствовало более 270 представителей подтверждающих банков и банков-эмитентов, Всемирной торговой организации, Международной торговой палаты, Международной ассоциации по нормативно-правовому соответствию и Вольфсбергского комитета. В церемонии также приняли участие управляющий Центрального банка Боснии и Герцеговины Сенад Софтич, управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж и глава представительства Тайбэя в Соединенном Королевстве посол Дэвид Юн-Ло Лин. От имени Приорбанка награду получал директор международного департамента Денис Пекун.

«Финансирование внешнеторговых операций – ключ к ускоренному развитию и росту экономики. Именно этому способствует деятельность нашей внушительной сети банков-партнеров, чьи финансовые ресурсы и поддержка позволяют компаниям находить, изучать и завоевывать новые рынки. Мы в ЕБРР чрезвычайно гордимся своим сотрудничеством с этими банками-партнерами на трех континентах. Выражением этой гордости и признательности за их усилия, которые мы высоко ценим, и являются вручаемые сегодня премии», — отметил Франсис Малиж.

«Мы гордимся быть в числе партнеров Европейского банка реконструкции и тем, что наша работа в сфере документарного бизнеса в очередной раз была высоко оценена. Это одно из наших ключевых направлений, и мы рады предлагать клиентам самые широкие возможности для внешнеэкономической деятельности. Во многом именно благодаря ЕБРР условия для развития бизнеса в Беларуси стали еще более комфортными. Например, по специальной программе кредитования, инициированной ЕБРР, Приорбанк начал предоставлять большему числу белорусских компаний кредиты в национальной валюте с длительным сроком погашения», — отметил зампредседателя правления Приорбанка Владимир Дедюль.

Осуществляемая ЕБРР с 1999 года программа содействия развитию торговли направлена на расширение экспортно-импортных поставок с участием капиталов ЕБРР. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам в различных государствах и дает отдельным банкам и факторинговым компаниям краткосрочные кредиты для последующего кредитования местных предприятий – экспортеров, импортеров и дистрибьюторов. На сегодняшний день в программе участвуют более 100 партнерских банков-эмитентов в 28 странах с совокупным объемом лимитов свыше 1,5 млрд евро и более 800 подтверждающих банков по всему миру. В рамках программы также реализуются инициативы в области электронного обучения и профессиональной подготовки специалистов по финансированию международной торговли в банках-партнерах.