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Кредит в $600 млн ожидает Беларусь от России
17.05.2019 13:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия не отказывается от предоставления Беларуси кредита, в бюджете РФ на 209 год средства уже заложены, теперь дело за российской стороной.
Об этом сообщил замминистра финансов Андрей Белковец журналистам 16 мая.
Когда точно поступит проект кредитного соглашения, неизвестно, передает
«Так что это больше вопрос к российской стороне, когда они смогут предоставить проект кредитного соглашения для дальнейшего обсуждения», - сказал Белковец.
Кроме того, в нынешнем году Беларусь намерена привлечь кредитные средства Банка развития Китая также в объеме 600 млн долларов.
Оба поступления могут быть использованы для погашения уже имеющихся задолженностей.
Напомним, еще в октябре 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В 2018 году также сообщалось о намерении России с четвертого квартала
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Россия не отказывается от предоставления Беларуси кредита, в бюджете РФ на 209 год средства уже заложены, теперь дело за российской стороной. Об этом сообщил...
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