В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

Сейчас общая площадь магазина составляет около 2000 кв.м., из которых 600 кв.м. были добавлены при обновлении торгового помещения. Самые главные новшества этого магазина – наличие конференц-зала на 60 человек и появление небольшого кафетерия. В конференц-зале будут проводиться встречи с писателями, авторами, редакторами, издательствами – как государственными, так и коммерческими. В свободное от мероприятий время посетители здесь смогут с комфортом провести время с понравившейся книгой в руках.

По словам заведующей книжным магазином «Дом книги «Светоч» Елены Бондаренко, в кафетерии можно будет согреться в холодную погоду, выпив чашечку чая или кофе. Здесь же при необходимости и посидеть с ноутбуком.

– Также у каждого стеллажа с обеих сторон будут стоять небольшие пуфики, на которых можно будет присесть, посмотреть понравившуюся книгу или журнал. Кроме того, на втором этаже установлены диванчики. Уже в ближайшее время их станет еще больше – к сожалению, поставщики не успели доставить всю продукцию в полном объеме к открытию, – пояснила Елена Бондаренко.