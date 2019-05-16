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В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

17.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

Первый магазин «Белкнига» открылся в 1977 году на Парковой магистрали. В 2017 году предприятие отметило 40-летний юбилей. Сейчас «Белкнига» является крупнейшим книготорговым предприятием Беларуси, которое насчитывает 87 книжных магазинов во всех регионах страны. Торговая сеть сотрудничает с отечественными и зарубежными издательствами и авторами, также здесь можно купить сувениры и товары с национальной символикой.

В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

Сейчас общая площадь магазина составляет около 2000 кв.м., из которых 600 кв.м. были добавлены при обновлении торгового помещения. Самые главные новшества этого магазина – наличие конференц-зала на 60 человек и появление небольшого кафетерия. В конференц-зале будут проводиться встречи с писателями, авторами, редакторами, издательствами – как государственными, так и коммерческими. В свободное от мероприятий время посетители здесь смогут с комфортом провести время с понравившейся книгой в руках.

По словам заведующей книжным магазином «Дом книги «Светоч» Елены Бондаренко, в кафетерии можно будет согреться в холодную погоду, выпив чашечку чая или кофе. Здесь же при необходимости и посидеть с ноутбуком.

Также у каждого стеллажа с обеих сторон будут стоять небольшие пуфики, на которых можно будет присесть, посмотреть понравившуюся книгу или журнал. Кроме того, на втором этаже установлены диванчики. Уже в ближайшее время их станет еще больше – к сожалению, поставщики не успели доставить всю продукцию в полном объеме к открытию, – пояснила Елена Бондаренко.

В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

На первом этаже находится художественная литература, энциклопедии, мировые бестселлеры, белорусская литература, а также уголок книг для дошкольников.

– Мы решили оставить книги для самых маленьких на первом этаже, потому что мамам с колясками было бы трудно подниматься по лестнице. Кроме того, уже в ближайшее время здесь будет организован и детский уголок с небольшим игровым полем, чтобы родители могли хотя бы короткое время отдохнуть с книгой в руках. Сейчас наши маленькие гости с удовольствием скачут по мягким креслам, пока их мамы выбирают литературу по душе, – улыбнулась Елена Бондаренко. – Кстати, поэтому неподалеку мы расположили стенд с кулинарными книгами литературой по домоводству и хобби, ребусами, сканвордами и прочим.

В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги

На втором этаже располагается вся методическая литература, начиная от младших классов, заканчивая университетской программой. Здесь можно найти необходимые школьные пособия или ВУЗовские методички, тетради и канцелярские товары и научную или околонаучную литературу.

Навигация по магазину достаточно проста и понятна. Однако, если вдруг появятся затруднения, то на помощь придут сотрудники магазина или специальные электронные табло на 1 этаже. Электронный помощник, расположенный прямо напротив центрального входа, покажет расписание столичного общественного транспорта, поможет найти нужный адрес на карте Минска или переведет с помощью Google-translate любую просьбу иностранного гостя. Электронное табло около лестницы – навигатор по магазину, который быстро укажет, на каком именно стеллаже расположена та или иная книга. А большой экран между этажами – интерактивная рекламная и информационная площадка.

В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
В центре Минска открыли обновленную «Белкнигу». Теперь здесь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в обновленном формате открылся магазин «Дом книги «Светоч». На двух этажах торговых площадей будут диванчики, мягкие кресла, кафе, конференц-зал и книги....
 
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