«Сначала постройте в районе детский сад, школу и поликлинику». Почему жители Дражни возмущены проектом «Минскградо»

Источник материала: realt.by

Администрации Партизанского и Заводского районов Минска проводят общественное обсуждение проекта застройки Дражни. Напомним, «Минскградо» планирует снести частный сектор, гаражи и общественные объекты. Взамен градостроители предлагают построить жильё с магазинами и паркингами, а также храм. При этом детские сады, школы и поликлиники в проекте не предусмотрены. Как отреагировали на такие предложения местные жители – в репортаже Realt.by.



Фото: Павел Садовский

Где находится район? Дражня – один из наименее известных микрорайонов Минска. Между тем, в бывшем урочище расположен огромный лесной массив, а воду в микрорайон доставляют из артезианской скважины глубиной не менее 200 метров. Вероятно, название «Дражня» происходит от слова «дзяражня» (от «дзерці») – «место вала и обработки леса». В состав Минска бывшую деревню включили в 1959 году. Сегодня Дражня не имеет чётких границ, но местные жители относят к микрорайону территорию в пределах улицы Радиальной – железной дороги Оршанского направления – Геологического проезда и его виртуального продолжения – переулка Болотникова и его воображаемого продолжения. На этой территории в 4,3 квадратных километра живут 12 тысяч человек.



Фото: Павел Садовский

Большую часть Дражни занимает одноимённая ландшафтно-рекреационная зона: полагают, что там лежат останки жертв политических репрессий в СССР. По разные стороны улицы Ваупшасова раскинулись два квартала. Дражня-1 состоит исключительно из многоэтажной застройки, а в Дражне-2 сохранился внушительный частный сектор. Некоторые улицы района имеют любопытную нумерацию. В районе оформились 3 общественные зоны, садовое товарищество «Дражня» и целый ряд предприятий преимущественно пищевой промышленности: в частности, кондитерская фабрика «Слодыч», пивоваренный завод «Крыніца», Минский завод игристых вин – а также завод «Белкоммунмаш» и ТЭЦ-3. Пару лет назад на месте промышленной зоны собирались построить общежития и конно-спортивный комплекс.



Фото: Павел Садовский

Как называется проект? Официальное название проекта — «Градостроительный проект детального планирования части зоны 96 Жсм в границах улица Ваупшасова – улица Солтыса – переулок Болотникова – граница зоны 95 ЛРпр». Согласно Генеральному плану Минска проектируемая территория площадью 61,6 гектара находится одновременно в Партизанском и Заводском районах столицы. В соответствии с планом функционального зонирования Генерального плана Минска территория проектирования входит в состав зоны жилой смешанной многоквартирной застройки 96Жсм. Проектируемая территория ограничена: — с севера — улицей Ваупшасова; — с востока — границей зоны 95 ЛРпр; — с юга — переулком Болотникова; — с запада — улицей Солтыса.



Фото: Павел Садовский

Какие у района проблемы? Ключевой проблемой района «Минскградо» называет значительные санитарно-защитные зоны и санитарно-защитные разрывы от промышленных предприятий и производственной застройки. К примеру, санитарно-защитный разрыв вокруг троллейбусного депо №5 частично накрывает жилые дома и школу №223. Кроме того, санитарно-защитные зоны других промышленных объектов (например, гаражных кооперативов) попадают на лесные массивы (лесопарк «Степянка») и охранные зоны. Однако у Дражни есть и огромное преимущество перед другими районами Минска, полагает главный архитектор проектов (ГАП) «Минскградо» Ирина Гайсёнок. – В непосредственной близости от района расположен лесопарк «Степянка», который служит местом отдыха не только для проживающего здесь населения, но также для работников административных и производственных объектов: как в границах проектирования, так и на сопредельной территории.



Фото: Павел Садовский

Какая стратегия проекта? В первую очередь проект направлен на уточнение функционального использования проектируемой территории и уточнение её планировочной структуры. Основной задачей при разработке проекта Ирина Гайсёнок назвала объединение существующих объектов, ранее запроектированных и предлагаемых к размещению. Детальный план проекта должен уточнить границы земельных участков, их функциональное назначение и параметры. Однако назвать предполагаемого инвестора представитель «Минскградо» отказалась.



Фото: Павел Садовский

Улица Ваупшасова: жильё и паркинги вместо гаражей Улицу Ваупшасова «Минскградо» видит городской магистралью, которую в перспективе планируют расширить и в разделительной полосе проложить пути скоростного трамвая. Градостроители рассчитывают, что улица Ваупшасова соединит с центром Минска перспективный жилой район Зелёный Бор. Вдоль улицы Ваупшасова проектировщики собираются снести ряд объектов, «не соответствующих будущим функциям улицы и её внешнему виду»: ночлежку для бездомных и хозяйственные постройки психоневрологического интерната. На этом месте намерены разместить многофункциональный комплекс с административной, торговой, спортивной и лечебной функциями. Здесь же готовы расширить спортивный объект. На месте производственных площадок «Минскградо» предлагает построить многоквартирные жилые дома со встроенными объектами сферы услуг, а также с плоскостными автостоянками и подземными паркингами. Гаражный массив предполагают снести и взамен возвести 3 паркинга закрытого типа на 300 машино-мест каждый.



Фото: Павел Садовский

Улица Солтыса: благоустройство дворов, сквер и жилой дом По улице Солтыса «Минскградо» планирует реконструировать дворы и организовать входы в лесопарк. Внутри квартала градостроители обещают проложить безопасные пешеходные связи от жилых домов к детскому саду и школе, а также к остановкам транспорта. Поблизости школы №223 проектировщики располагают магазин. На пересечении улицы Солтыса с улицей Ваупшасова запроектирован сквер: он призван защитить жильё от выбросов вредных веществ, которые попадают в атмосферу, когда автомобили стоят на перекрёстке, притормаживают или разгоняются. Для жителей квартала к востоку от улицы Солтыса «Минскградо» закладывает в проект паркинг на 300 машино-мест. В квартале могут построить жилой дом площадью 6700 квадратных метров.



Фото: Павел Садовский

Переулок Болотникова: снос частных домов, сквер и церковь Переулок Болотникова «Минскградо» предлагает продлить до улицы Алтайской. В будущем архитекторы намерены превратить переулок в благоустроенную жилую улицу. Поблизости планируют вынести автостоянки и автосервисы, на месте гаражного кооператива в проекте располагают паркинг. – Неопределённой зелёной зоне предлагается придать статус сквера, – добавила Ирина Гайсёнок. – Здесь достаточно зелёных насаждений. А где их нет, проходит довольно много сетей: водоводы от скважин. Поэтому застраивать данную территорию нецелесообразно.



Фото: Павел Садовский

По улице Алтайской «Минскградо» обрекает на снос 10 усадеб, оставшихся от бывшего фольварка Яхимово: дома №№ 52, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 244а, 248, 250. По мнению ГАПа, оставлять эти дома нецелесообразно. – Они частично выходят за красную линию улиц, – отметила Ирина Гайсёнок, – частично попадают в охранную зону линий электропередач (ЛЭП). Сама застройка не очень организованна, не имеет хороших подъездов и улиц – просто торчит куском. Здесь можно разместить общественный объект с высокой рекреационной нагрузкой. Рядом с электрической подстанцией градостроители выделяют площадку под небольшой православный храм. Древлеправославный приход получил разрешение Мингорисполкома, объяснила архитектор – а землю культовым сооружениям выделяют без аукциона. Строить храм приход намерен за собственные средства.



Фото: Павел Садовский

Как изменятся параметры района? Согласно технико-экономическим показателям проекта, на данной территории сейчас проживают 3700 человек: 3100 в квартирах, 500 в общежитии и 50 в частных домах. Общая площадь жилищного фонда составляет 73,3 тысячи квадратных метров: 67,3 в 1136 квартирах, 5,0 в общежитии и 1,0 в 10 усадьбах. После реализации проекта с рассматриваемой территории в соответствии с планами «Минскградо» должен исчезнуть весь частной сектор. Население района увеличится до 4,5 тысячи человек за счёт прироста жителей многоэтажек: с 3,1 до 4,0 тысячи человек. Жилищный фонд расширится до 109,0 тысячи квадратных метров, в том числе – до 104,0 тысячи «квадратов» в 1748 квартирах. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом возрастёт с 19,8 до 24,2 квадратного метра на человека.



Фото: Павел Садовский

После выноса и модернизации производств площадь санитарно-защитных зон «Минскградо» надеется сократить с 25,8 до 18,8 гектара. А озеленённость территории может увеличиться с 37% до 40%. После появления в округе скверов обеспеченность жителей района озеленёнными территориями общего пользования составит 13,3 квадратного метра на человека. Напомним, согласно пункту 1.7 основных положений Генерального плана Минска к 2030 году средняя обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования городского и районного значения должна достигнуть 21 квадратного метра на каждого жителя столицы. В целом проект предполагает реконструкцию всех улиц и дорог: расширение красных линий улиц, организацию тротуаров и велодорожек, высадку вдоль проезжих частей зелёных насаждений.



Фото: Павел Садовский

А что с инфраструктурой? Перспективное население Дражни необходимо обеспечить объектами социально гарантированного обслуживания, отметила Ирина Гайсёнок. Однако новые детские сады и школы «Минскградо» в проект не заложило: по расчётам градостроителей, для новых жителей района достаточно выделить резервные места в существующих заведениях: 28 мест в детских садах №257 и №566, а также 80 мест в школе №223. Не запроектировали в Дражне и новые поликлиники. При этом существующие находятся довольно далеко, признала Ирина Гайсёнок. Поэтому в будущем новые лечебные заведения могут появиться по улице Карвата: детская поликлиника на 400 посещений в смену и взрослая – на 800 посещений в смену. Правда, добираться до поликлиник придётся на расстояние нескольких остановок транспорта от центра района. Ещё одну взрослую поликлинику на 1350 посещений в смену могут построить в Заводском районе.



Фото: Павел Садовский

Сегодня Дражня достаточно обеспечена общественными объектами: магазинами и объектами сферы услуг (аптеками, банками, почтой) – полагает Ирина Гайсёнок. А вот машино-мест определённо не хватает: па плоскостных автостоянках можно разместить лишь 414 автомобилей (при расчётной норме в 1300). В двух гаражных кооперативах «Дражня» и «Шатун» сегодня находится в сумме 741 гараж. После их сноса и строительства многоуровневых паркингов количество машино-мест увеличится до 2618: 2078 на паркингах и 514 на плоскостных автостоянках. Этот расчёт учитывает паркинги, встроенные в общественные объекты. Кроме того, «Минскградо» считает, что ночью паркингом смогут воспользоваться не только посетители общественных объектов, но и жители района.



Фото: Павел Садовский

«Зачем сносить гаражи? В паркингах дорого и нечего хранить» У «аборигенов» возникло немало претензий к «Минскградо». Местная жительница Татьяна Владимировна задалась вопросом: почему город в последнее время проводит политику тотального сноса гаражей? Потому что паркинг эффективнее использует городскую территорию и выделяет меньше выбросов, ответила Ирина Гайсёнок. – Это с чего бы вдруг, если автомобилей там будет на порядок больше? – С того, что у паркинга есть организованный источник выброса вредных веществ. В гараже у вас просто труба для вентиляции. – Но в гараже машина не ездит, а стоит! А на паркинге машины постоянно ездят туда-сюда.



Фото: Павел Садовский

В Дражне есть специализированная стоянка грузовых автомобилей, напомнил председатель гаражного кооператива Владислав. Он опасается, что все эти автомобили переедут в его двор или начнут парковаться под окнами его дома на проездной дороге. В других районах Минска достаточно подобных автостоянок, возразила Ирина Гайсёнок. – Вы считаете, что частник или ИП, который живёт в Степянке, перегонит свой грузовик в Каменную Горку? Сомневаюсь. – В Липках ровно через МКАД есть крупная производственная зона! – В Липки нужно переходить через дорогу, напрямую туда не попасть. А как человеку, оставившему машину в Липках, добираться домой в Степянку? Похоже, на велосипеде. – Мы облегчаем жизнь жителям района, которым не хватает парковочных мест.



Фото: Павел Садовский

Другие члены гаражного кооператива обратили внимание проектировщиков: в гаражах люди могут ремонтировать свои автомобили, заниматься техническим творчеством, а при отсутствии подвалов в домах и кладовок в квартирах – хранить хозяйственные вещи. – В паркинге мы получим просто кусок земли 2 на 3 метра. Мы ответственные люди: сначала купили гараж, а уже потом машину. А где нам в паркинге хранить те же запасные шины и закатки? – Гараж – место хранения автомобиля. В первую очередь.

В Минске есть и другие люди, которые тоже хотят хранить свои машины – вступила в дискуссию заместитель начальника отдела по архитектуре и строительству администрации Партизанского района Татьяна Комиссарова. Владельцы сносимых гаражей получат денежную компенсацию по рыночной стоимости изымаемого имущества, заверила ГАП Ирина Гайсёнок. Этой суммы не хватит для приобретения места на паркинге, не согласен председатель кооператива Владислав. – У нас в кооперативе есть разные виды гаражей: они стоят по 8, 10, 12 тысяч долларов. Но себестоимость машино-места в паркинге – от 15 тысяч долларов. Тех денег, что вы мне заплатите за гараж, не хватит для покупки места на паркинге! Сегодня паркинги пустуют по всему Минску из-за дороговизны машино-мест, описали ситуацию местные жители. По их словам, в Степянке уже 11 лет не могут ввести в эксплуатацию подземный паркинг, встроенный в жилой дом.



Фото: Павел Садовский

«Сначала стройте школы и поликлиники, а жильё – потом» Одна из молодых мам не поверила расчётам «Минскградо»: почему на более чем 600 новых квартир в районе градостроители выделяют всего 28 мест в детских садах и 80 мест в школах? – Почему мы должны ездить в детский сад на улицу Захарова? Куда не ходит прямой транспорт, а ехать несколько остановок с пересадками? У меня дети вырастут быстрее, чем вы построите сад и школу! Мы ждём их с 2008 года, торговый центр – вообще лет 15. Почему вы за это время их не построили? Жители района могут обратиться в администрацию и помочь ей найти инвестора, пояснила Ирина Гайсёнок. Как считает, одна из жительниц Дражни, инвестор не приходит потому, что боится: город в любой момент может забрать землю. – Вы говорите, что нас при нехватке мест в садах и школах нас направят в другой район. Но удобно ли туда ездить с маленькими детьми? А детям постарше нужно ездить с пересадками? Или мы все должны пересесть на автомобили? Судя по количеству паркингов в проекте, вы так и думаете.



Фото: Павел Садовский

Ещё один посетитель презентации задался философским вопросом о разнообразии видов застройки в столице Беларуси. – Минск должен быть разным! Вы пытаетесь превратить его в панельный город. Едешь, а посмотреть не на что: всё одинаковое. Хватит впихивать в Минск квадратные метры! По плотности населения мы уже давно обогнали не только Москву с Киевом, но и Берлин. – Бедные белорусы, всё жалуются, – прокомментировала начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства (КАиГ) Мингорисполкома Инесса Русак.



Фото: Павел Садовский

Жители Дражни выразили крайнее недовольство и порядком их оповещения о проведении презентации. На неё пришли меньше 20 человек: да и то, лишь потому, что прочитали анонс презентации в интернет-СМИ. – Почему вы не повесили информацию на досках объявлений? Почему не оповестили товарищества собственников, гаражные кооперативы? – Мы опубликовали уведомление на сайте администрации района, разместили в газете «Минский курьер». – То есть, мы должны каждый день заходить на сайт администрации и искать где-то там? Или выписывать «Минский курьер?» Жительница Степянки Анжела сообщила о странном совпадении: в одно время с началом презентации руководство школы внезапно организовало родительское собрание. По словам Анжелы, такое в Партизанском районе случается не первый раз. По этой же причине презентация проекта в соседней Степянке фактически прошла без участия местных жителей.



Фото: Павел Садовский

Где посмотреть проект? Какие сроки обсуждения? Проект опубликовали на сайте администрации Партизанского района: опорный и детальный планы, но без пояснительной записки. Общественное обсуждение проекта пройдет по 6 июня. Посмотреть проект можно будет по 6 июня в зданиях администраций Партизанского (улица Захарова, дом 53) и Заводского (улица Жилуновича, дом 17) районов.



Фото: Павел Садовский

Куда направлять замечания и предложения по проекту? Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения общественных обсуждений жители района имеют право выдвинуть своих представителей в члены комиссии, которая подведет итоги общественного обсуждения и отправит «Минскградо» своё мнение: утвердить ли проект, отклонить его или направить на доработку. В комиссию могут войти по 3 физических и юридических лица, проживающих или ведущих свою деятельность на территории проектирования. Направить заявление о выдвижении своих представителей в администрации Партизанского или Заводского районов инициативная группа вправе вплоть до последнего дня общественного обсуждения: до 6 июня. Свои замечания и предложения по проекту можно будет направить по 6 июня в администрации Партизанского или Заводского районов в письменном и (или) электронном виде. 1) В администрацию Партизанского района: — по обычной почте: 220 088, город Минск, улица Захарова, дом 53, кабинет 315 (с пометкой «Общественное обсуждение»); — по электронной почте: part.arht(собачка)minsk.gov.by (с пометкой «Общественное обсуждение»). 2) В администрацию Заводского района: — по обычной почте: 220 026, город Минск, улица Жилуновича, дом 17, кабинет 104 (с пометкой «Общественное обсуждение»); — по электронной почте: zav.arhitektor(собачка)minsk.gov.by (с пометкой «Общественное обсуждение»).

Заказчик проекта — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Разработчик проекта — «Минскградо» (главный архитектор проекта – Ирина Гайсёнок). Организаторы общественного обсуждения: – отдел по архитектуре и строительству администрации Партизанского района (контактное лицо – заместитель начальника отдела Комиссарова Татьяна Марьяновна, телефон/факс +375 (17) 294-60-13); – управление по архитектуре и строительству администрации Заводского района (контактное лицо – главный специалист управления Сущеня Елена Михайловна, телефон/факс +375 (17) 389-26-15).

Фото: Павел Садовский