Названы самые молочные регионы Беларуси

Брестский регион стал самым молочным в Беларуси. По выпуску цельномолочной продукции, согласно Белстату, он обошел даже Минскую область вместе со столицей. Наибольший вклад внес «Савушкин продукт», который в прошлом году поставлял «молочку» в более чем 30 стран мира.

Так, в Брестской области в 2018 году выпустили 29,8% от всего объема цельномолочной продукции в стране. Доля Минска и Минской области несколько ниже – 26,9%. Третье место занял Могилевский регион с 16%. В Гомельской области производят 11,4% белорусской «молочки», а в Гродненской – 8,5%. Последнее место занимает Витебский регион с 7,4%.

Что интересно, лидером позапрошлого года были Минск и Минская область. На них приходилось 28,5% цельномолочной продукции против 27,6% у Брестского региона. Могилевская область произвела тогда 14% белорусской «молочки», Гомельская – 12,9%, Гродненская – 8,6%, а Витебская – 8,3%.

На «молочный» рост Брестской области частично повлияла консолидация активов. В сентябре 2018 года «Савушкин продукт» приобрел контрольный пакет акций (62,68%) Березовского сыродельного комбината за 41 миллион долларов, обязуясь вложить еще 20 миллионов рублей в его дальнейшее развитие. Параллельно в собственное производство брестская компания инвестировала около 40 миллионов долларов.

«То, чем мы занимаемся – это больше, чем бизнес, – отметил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц. – Несомненно, рост производства и экономических показателей очень важны. Но не меньшее значение имеет развитие регионов, в которых расположены наши производственные мощности».

Всего в 2018 году в Беларуси выпустили около 2 миллионов тонн цельномолочной продукции. Примерно столько произвели годом ранее. По производству молочной продукции на душу населения Беларусь опережает большинство стран мира. При этом более половины молочной продукции поступает на экспорт.

В число крупнейших производителей вошли «Савушкин продукт», «Слуцкий СК» и «Бабушкина крынка». На них приходится большая часть белорусской «молочки» на внутреннем и внешнем рынке.

Среди тенденций – рост популярности кисломолочной продукции. Если интерес к йогуртам подогревает европейская мода на здоровое питание, то спрос на кефиры, творога и ряженку традиционно идет с Востока – «кисломолочку» активно поставляют в Россию и страны Средней Азии. Перспективным оказался и рынок глазированных сырков, на который в начале этого года вышел «Савушкин продукт».

Кстати, по классификации Белстата в категорию цельномолочной продукции входит собственно питьевое молоко, сливки, сырки, творог, творожные полуфабрикаты, кефир, ряженка, йогурты, простокваша и другие кисломолочные продукты.