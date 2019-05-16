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Российский консул встретился с россиянами, задержанным по делам о взятках белорусским чиновникам

17.05.2019 14:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский консул встретился с задержанными в Минске по делам о коррупции россиянами. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

«Российский консул 15 мая встречался с гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве. Посольство проводит все необходимые процедурные мероприятия по защите интересов граждан Российской Федерации», — сказал Маскалев.

Маскалев уточнил, что доступ к задержанным была предоставлена белорусской стороной после запроса посольства.

При этом количество и фамилии задержанных, а также какие компании они представляют, в посольстве не уточняют.

4 мая, напомним, КГБ Беларуси сообщил подробности задержания бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина и гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Оба были задержаны за взятки от представителей российских компаний, говорилось в сообщении.

По данным издания Office Life, по делу «Белтелекома» задержан гражданин РФ Владимир Казанцев, 49-летний житель Екатеринбурга. По делу о задержании Втюрина проходит Виталий Горбачев, 47 лет. Ему предъявлено обвинение в даче взятки «за содействие в продвижении интересов компании в Республике Беларусь».

«Есть еще третий задержанный россиянин — некто Кирилл Иванов, ему 29 лет. Какое отношение этот человек имеет к „делам о взятках“, пока неизвестно», — пишет издание.

Дмитрий Песков сегодня сообщил журналистам, что Лукашенко и Путин не обсуждали задержание в Беларуси граждан России.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.
 
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