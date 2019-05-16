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Российский консул встретился с россиянами, задержанным по делам о взятках белорусским чиновникам
17.05.2019 14:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский консул встретился с задержанными в Минске по делам о коррупции россиянами. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.
«Российский консул 15 мая встречался с гражданами России, которые были задержаны КГБ Беларуси и находятся под стражей в связи с обвинениями во взяточничестве. Посольство проводит все необходимые процедурные мероприятия по защите интересов граждан Российской Федерации», — сказал Маскалев.
Маскалев уточнил, что доступ к задержанным была предоставлена белорусской стороной после запроса посольства.
При этом количество и фамилии задержанных, а также какие компании они представляют, в посольстве не уточняют.
4 мая, напомним, КГБ Беларуси сообщил подробности задержания бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси
«Есть еще третий задержанный россиянин — некто Кирилл Иванов, ему 29 лет. Какое отношение этот человек имеет к „делам о взятках“, пока неизвестно», —
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Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.
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