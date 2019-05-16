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Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ
17.05.2019 14:58 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы обсудили с коллегами (российскими. - Прим.БЕЛТА), что компенсации здесь двух видов - прямые потери и косвенные", - сказал Игорь Ляшенко.
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17 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам...
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