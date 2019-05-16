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МТБанк объяснил причины продления технических работ и отменил комиссию на перевод денег

17.05.2019 15:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Клиенты МТБанка могут пополнять карты банка без комиссии, а с 16 мая также переводить деньги с них на карты любого банка страны бесплатно. Решение принято в интересах клиентов, столкнувшихся с определенными неудобствами из-за продления технических работ по обновлению программного обеспечения.

Данная мера является временной и будет действовать до момента стабилизации работы Интернет- и Мобильного банка МТБанка.

Об этом сообщает пресс-служба МТБанка 17 мая.

Также в банке пояснили причины затянувшихся перебоев с доступом к дистанционным каналам обслуживания: «Сроки работ продлены, чтобы увеличить производительность систем в момент обработки нагрузок повышенного уровня. Иными словами, сервисы не справляются с обработкой большого количества одновременно поступающих запросов на вход в Интернет- и Мобильный банки».

Сейчас специалисты банка работают над максимально быстрым и эффективным решением проблемы. Кроме того, параллельно развертываются дополнительные мощности для увеличения производительности систем.

«Основные сервисы МТБанка доступны в полном объеме: можно рассчитываться картами, пополнять их и снимать деньги в банкоматах, получать рассрочку, бонусы и кэшбэк от расчетов по картам, оформить новые продукты банка», – отметили в МТБанке.

Ранее, в связи с продлением технических работ, банк предложил своим клиентам дополнительные бонусы: дополнительный месяц рассрочки на все покупки в июне по карте «Халва», оформление ряда карт банка («Автокарта», PayOkay, «МТБанк-Корона», «Халва Плюс» в белорусских рублях или Visa Classic в белорусских рублях, долларах США или евро) с сервисным обслуживанием в размере BYN1 в год в течение всего срока действия карты, а также выпуск премиальной карты Hello, world! категории Masterсard Black Edition за один рубль.

В МТБанке отметили, что на время проведения работ клиенты могут использовать альтернативные сервисы, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте-памятке. Например, платежи в ЕРИП по картам МТБанка можно совершать с нулевой комиссией через сервисы e-pay.by и plati.tut.by.

Напомним, с 4 мая в работе МТБанка наблюдаются сбои. С некоторых карт были случайно списаны деньги за покупки, личные онлайн-кабинеты клиентов до сих пор не работают. Отметим, что в представленном пресс-релизе не указаны сроки решения проблем.

Однако на сайте МТБанка в режиме реального времени сообщается о том, что происходит с сервисами банка в течение миграции.

 
 
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Клиенты МТБанка могут пополнять карты банка без комиссии, а с 16 мая также переводить деньги с них на карты любого банка страны бесплатно.
 
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