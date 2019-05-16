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МТБанк объяснил причины продления технических работ и отменил комиссию на перевод денег
17.05.2019 15:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Клиенты МТБанка могут пополнять карты банка без комиссии, а с 16 мая также переводить деньги с них на карты любого банка страны бесплатно. Решение принято в интересах клиентов, столкнувшихся с определенными неудобствами из-за продления технических работ по обновлению программного обеспечения.
Данная мера является временной и будет действовать до момента стабилизации работы Интернет- и Мобильного банка МТБанка.
Об этом сообщает пресс-служба МТБанка 17 мая.
Также в банке пояснили причины затянувшихся перебоев с доступом к дистанционным каналам обслуживания: «Сроки работ продлены, чтобы увеличить производительность систем в момент обработки нагрузок повышенного уровня. Иными словами, сервисы не справляются с обработкой большого количества одновременно поступающих запросов на вход в Интернет- и Мобильный банки».
Сейчас специалисты банка работают над максимально быстрым и эффективным решением проблемы. Кроме того, параллельно развертываются дополнительные мощности для увеличения производительности систем.
«Основные сервисы МТБанка доступны в полном объеме: можно рассчитываться картами, пополнять их и снимать деньги в банкоматах, получать рассрочку, бонусы и кэшбэк от расчетов по картам, оформить новые продукты банка», – отметили в МТБанке.
Ранее, в связи с продлением технических работ, банк предложил своим клиентам
В МТБанке отметили, что на время проведения работ клиенты могут использовать альтернативные сервисы, с полным перечнем которых можно ознакомиться на
Напомним, с 4 мая в работе МТБанка
Однако на сайте МТБанка в режиме реального времени
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Клиенты МТБанка могут пополнять карты банка без комиссии, а с 16 мая также переводить деньги с них на карты любого банка страны бесплатно.
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