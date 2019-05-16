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Глава Осиповичского райисполкома тоже подал в отставку

17.05.2019 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще один крупный чиновник написал заявление об отставке. На сей раз речь идет о председателе Осиповичского райисполкома Павле Наливайко. Данную информацию TUT.BY подтвердили в исполкоме.


Фото: Нина Царик, sb.by

«Да, подал. Сегодня у него последний рабочий день», — сказали в Осиповичском райисполкоме. От других комментариев там отказались. По неофициальной информации, «чиновник проходит свидетелем по уголовному делу».

Павел Наливайко родился в 1973 году в Осиповичах. В 1996 году окончил Белорусский аграрный технический университет (специальность по образованию — механизация сельского хозяйства), в 2007 — Академию управления при президенте (экономика и управление на предприятии промышленности).

Трудовой путь начал на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов ПО «БелАвтоМАЗ» инженером по ремонту и монтажу отдела главного механика. После армейской службы возвратился на должность инженера отдела главного механика ОЗАА. С 2007 года работал заместителем директора — главным инженером учреждения по хранению материальных ценностей «Маяк», в марте 2012 — снова в коллективе автоагрегатчиков: заместитель начальника отдела технического контроля, главный инженер предприятия (2012−2016).

В 2016—2017 годах был первым заместитель председателя Осиповичского райисполкома, а с августа позапрошлого года и вовсе возглавил район.

Кстати, в 2017 году бывший зампред по идеологии Осиповичского райисполкома Александр Шавлюга вляпался в историю, которая обернулась возбуждением уголовного дела. Он «заминировал» местные РОВД и КГБ. «Дело было прекращено в связи с привлечением к административной ответственности — ему дали 30 базовых», — сообщили «Нашей Ниве» в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

Первый замминистра связи Дмитрий Шедко подал в отставку

 
 
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Сегодня у него последний рабочий день. По неофициальной информации, «чиновник проходит свидетелем по уголовному делу».
 
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