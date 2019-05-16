Власти 4 года хотели продать Белинвестбанк в Европу. А сейчас торгуются с пророссийским банком

Источник материала: Tut.by

В пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Сергея Румаса с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым говорится о том, что «прорабатываются вопросы по участию ЕАБР в акционерном капитале «Белинвестбанка». Эта новость очень сильно удивила наблюдателей, учитывая что 4 года назад белорусские власти подписали предприватизационное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и уже было вышли на финишную прямую. А приход двух финансовых институтов в белорусский банк невозможен по геополитическим причинам, отмечают эксперты.



Фото: belinvestbank.by

Как рассказали два источника TUT.BY в банковских кругах, около месяца назад белорусские власти направили мандатное письмо в ЕАБР с предложением войти в акционерный капитал «Белинвестбанка». Однако другой собеседник, участвующий в переговорном процессе, уверяет, что это «ЕАБР сам обмолвился насчет Белинвестбанка, но пока нет конкретики с их стороны». «Их интересует доля до 20%», — сказал собеседник.

Пикантность истории в том, что в 2015 году Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка. За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов. Уже примерно год стороны обсуждают возможную конфигурацию сделки, но конкретики пока не последовало.

В марте этого года в Минск на встречу с Александром Лукашенко прилетал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, который подтвердил намерение войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Вскоре после этого ЕБРР направил в правительство Беларуси официальное предложение по покупке пакета акций Белинвестбанка. Но стороны не стали конкретизировать детали. Наверняка с ними оказался знаком глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, который усомнился , что сделка будет закрыта до конца 2019 года.

Камень преткновения — цена. Ранее источники TUT.BY в банковских кругах говорили, что ЕБРР рассчитывает купить 20−25% акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. Однако белорусские власти настаивают «на капитале и выше».

Сума Чакрабарти также говорил, что процесс вхождения в акционерный капитал должен реализовываться «на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь». «Это позволит нам снизить процентные ставки при выходе Белинвестбанка на международную арену», — добавил президент ЕБРР.

Как стало известно TUT.BY, последний месяц власти не вели официальных переговоров с ЕБРР насчет покупки пакета акций Белинвестбанка.

С 7 по 9 мая 2019 года в Сараево (Босния и Герцеговина) прошло ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По итогам визита белорусской делегации в пресс-релизах Минэкономики и « Белинвестбанка » нет ни слова о приватизации белорусского банка.

Собеседника в банковских кругах считают, что белорусские власти, рассматривая ЕАБР в качестве потенциального покупателя акций Белинвестбанка, таким образом «ведут торги».

ЕАБР и ЕБРР хотят выкупить не контролирующий пакет акций белорусского банка. Теоретически они оба могут стать акционерами БИБа и «таким образом в лучших белорусских традициях будет продемонстрировано участие европейского и евразийского (читай — российского) капитала под одной крышей», иронизируют источники. На практике же ЕАБР и ЕБРР «будет сложно, почти невозможно ужиться вместе». «Основной акционер ЕАБР — это Россия. А с 2014 года ЕБРР не может инвестировать в Россию из-за санкций», — напомнил собеседник.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты.

Еще один источник предполагает, что это все «игры двух групп влияния» в белорусском руководстве. «Одни играют в долгую, поддерживают приватизацию и ожидают эффект в перспективе. Поэтому согласны продать Белинвестбанк по реальной рыночной стоимости, чтобы там продолжили наводить порядок и банк стал привлекательным для стратегического инвестора. Другие считают, что надо сразу продавать задорого. При том фронте работ мало кто согласится. Если это, конечно, не конъюнктурное решение», — размышляет топ-менеджер белорусского банка.

В пресс-службе Евразийского банка развития сообщили, что переговоры по поводу Белинвестбанка «находятся на начальном этапе», но «движение в этом направлении представляет интерес для ЕАБР». «Нам пока сложно дать какую-то подробную информацию. Тем более, что часть носит конфиденциальный характер», — сказали в ЕАБР.

В ЕБРР отказались от комментариев.

Евразийский банк развития был создан Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. За время сотрудничества с Беларусью реализовали 30 проектов на общую сумму около 1 млрд долларов. Европейский банк реконструкции и развития образован в 1991 году для поддержки частного сектора и развития рыночной экономики в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Беларусь стала членом ЕБРР в 1992 году, присоединившись к соглашению об учреждении банка. За это время ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.