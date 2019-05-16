ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти 4 года хотели продать Белинвестбанк в Европу. А сейчас торгуются с пророссийским банком

17.05.2019 16:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Сергея Румаса с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым говорится о том, что «прорабатываются вопросы по участию ЕАБР в акционерном капитале «Белинвестбанка». Эта новость очень сильно удивила наблюдателей, учитывая что 4 года назад белорусские власти подписали предприватизационное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и уже было вышли на финишную прямую. А приход двух финансовых институтов в белорусский банк невозможен по геополитическим причинам, отмечают эксперты.


Фото: belinvestbank.by

Как рассказали два источника TUT.BY в банковских кругах, около месяца назад белорусские власти направили мандатное письмо в ЕАБР с предложением войти в акционерный капитал «Белинвестбанка». Однако другой собеседник, участвующий в переговорном процессе, уверяет, что это «ЕАБР сам обмолвился насчет Белинвестбанка, но пока нет конкретики с их стороны». «Их интересует доля до 20%», — сказал собеседник.

Пикантность истории в том, что в 2015 году Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка. За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов. Уже примерно год стороны обсуждают возможную конфигурацию сделки, но конкретики пока не последовало.

В марте этого года в Минск на встречу с Александром Лукашенко прилетал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, который подтвердил намерение войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Вскоре после этого ЕБРР направил в правительство Беларуси официальное предложение по покупке пакета акций Белинвестбанка. Но стороны не стали конкретизировать детали. Наверняка с ними оказался знаком глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, который усомнился, что сделка будет закрыта до конца 2019 года.

Камень преткновения — цена. Ранее источники TUT.BY в банковских кругах говорили, что ЕБРР рассчитывает купить 20−25% акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. Однако белорусские власти настаивают «на капитале и выше».

Сума Чакрабарти также говорил, что процесс вхождения в акционерный капитал должен реализовываться «на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь». «Это позволит нам снизить процентные ставки при выходе Белинвестбанка на международную арену», — добавил президент ЕБРР.

Как стало известно TUT.BY, последний месяц власти не вели официальных переговоров с ЕБРР насчет покупки пакета акций Белинвестбанка.

С 7 по 9 мая 2019 года в Сараево (Босния и Герцеговина) прошло ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По итогам визита белорусской делегации в пресс-релизах Минэкономики и «Белинвестбанка» нет ни слова о приватизации белорусского банка.

Собеседника в банковских кругах считают, что белорусские власти, рассматривая ЕАБР в качестве потенциального покупателя акций Белинвестбанка, таким образом «ведут торги».

ЕАБР и ЕБРР хотят выкупить не контролирующий пакет акций белорусского банка. Теоретически они оба могут стать акционерами БИБа и «таким образом в лучших белорусских традициях будет продемонстрировано участие европейского и евразийского (читай — российского) капитала под одной крышей», иронизируют источники. На практике же ЕАБР и ЕБРР «будет сложно, почти невозможно ужиться вместе». «Основной акционер ЕАБР — это Россия. А с 2014 года ЕБРР не может инвестировать в Россию из-за санкций», — напомнил собеседник.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты.

Еще один источник предполагает, что это все «игры двух групп влияния» в белорусском руководстве. «Одни играют в долгую, поддерживают приватизацию и ожидают эффект в перспективе. Поэтому согласны продать Белинвестбанк по реальной рыночной стоимости, чтобы там продолжили наводить порядок и банк стал привлекательным для стратегического инвестора. Другие считают, что надо сразу продавать задорого. При том фронте работ мало кто согласится. Если это, конечно, не конъюнктурное решение», — размышляет топ-менеджер белорусского банка.

В пресс-службе Евразийского банка развития сообщили, что переговоры по поводу Белинвестбанка «находятся на начальном этапе», но «движение в этом направлении представляет интерес для ЕАБР». «Нам пока сложно дать какую-то подробную информацию. Тем более, что часть носит конфиденциальный характер», — сказали в ЕАБР.

В ЕБРР отказались от комментариев.

Евразийский банк развития был создан Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. За время сотрудничества с Беларусью реализовали 30 проектов на общую сумму около 1 млрд долларов.

Европейский банк реконструкции и развития образован в 1991 году для поддержки частного сектора и развития рыночной экономики в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Беларусь стала членом ЕБРР в 1992 году, присоединившись к соглашению об учреждении банка. За это время ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Сергея Румаса с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым говорится о том,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава Осиповичского райисполкома тоже подал в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика