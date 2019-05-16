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Большинство украинцев позитивно относятся к Лукашенко

17.05.2019 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более половины украинцев позитивно относятся к Александру Лукашенко. Обратной точки зрения придерживаются менее 12% граждан Украины. Об этом говорят данные майского соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы «Рейтинг».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

53% украинских респодентов в опросе заявили о позитивном отношении к белорусскому президенту. Причем больше всего положительных оценок на востоке Украины (не включая Донбасс) — 63,1%, а меньше всего — на западе страны (42,2%).

30,5% относятся к Лукашенко нейтрально. А 11,7% украинцев оценивают белорусского президента негативно. На западе Украины таких людей 14,5%, на востоке Украины — 6,1%.

Интересно, что на контролируемой украинскими властями территории Донбасса, в отличие от остального востока Украины, оценки Лукашенко средние по стране (54,2% позитивных и 10,5% негативных).

Другие мировые лидеры, которых включили в опрос, отстают от белорусского президента. У Ангелы Меркель 41,3% позитивных оценок, 13,5% — негативных. У Дональда Трампа 22,6% — позитивных, 21,3% — негативных. А у Владимира Путина — 65,6% негативных оценок и лишь 12,6% позитивных.

Из всех украинских политиков по рейтингу одобрения Александра Лукашенко опережает только избранный президент Владимир Зеленский. У него почти 65% позитивных оценок при 13,9% негативных.

 
 
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Из всех украинских политиков по рейтингу одобрения Александра Лукашенко опережает только избранный президент Владимир Зеленский.
 
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