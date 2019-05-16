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«Белнефтехим»: ситуация с нефтью остается сложной

17.05.2019 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусском концерне рассказали о том, что транзит нефти в Польшу через «Дружбу» по-прежнему прекращен, а «Нафтан» работает не в полную мощность.

По информации концерна, на данный момент ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки. Однако до сих пор полностью остановлен транзит нефти в Польшу, в Украину осуществляются нестабильные прокачки нефти, которые на данный момент остановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление прокачки планируется только в ночь на 20 мая.

Что касается работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, то на нормальной загрузке на данный момент работает Мозырский НПЗ, однако здесь идет ремонт оборудования, который повредила грязная российская нефть.

«ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк, по которому на Нафтан ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает», - сообщает концерн.

Там также говорится о том, что в настоящее время специалисты «Белнефтехима» и его организаций «работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан».

На будущей неделе вопрос поставок некачественной российской нефти будут обсуждать в Москве главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Об этом рассказал накануне после переговоров с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что будет создана рабочая группа из восьми человек, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Компенсировать потери будет «Транснефть», а точные суммы будут известны примерно через месяц.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.
 
Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ. Российская сторона примерно оценила общий ущерб от некачественной нефти в 100 млн долларов, потери Беларуси будут считать отдельно.
 
Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате.
 
 
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В белорусском концерне рассказали о том, что транзит нефти в Польшу через «Дружбу» по-прежнему прекращен, а «Нафтан» работает не в полную мощность.
 
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