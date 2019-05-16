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Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ

17.05.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ

«Мы обсудили с коллегами (российскими. — Прим. БЕЛТА), что компенсации здесь двух видов»

Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы обсудили с коллегами (российскими. — Прим. БЕЛТА), что компенсации здесь двух видов: прямые потери предприятий и косвенные. С прямыми понятно — выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне. Мы, естественно, подняли и второй блок — вопрос косвенных потерь», — сказал Игорь Ляшенко.

Вице-премьер уточнил, что вопросы второго блока касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта. «Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения», — пояснил он.

Далее, по словам Игоря Ляшенко, эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос о размере компенсации из-за некачественной нефти из России, вице-премьер подчеркнул, что об итоговой цифре пока говорить преждевременно. По его словам, только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте. «Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», — пояснил он. Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу.

«Мы видели, что подобная ситуация в России была в 2000-х годах. Завод, как правило, до года испытывает последствия выхода из строя оборудования от попадания хлора», — добавил Игорь Ляшенко.

Как сообщалось, «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — понесли убытки. «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. Мозырский НПЗ сейчас работает на нормальной загрузке. Ранее недополученная в апреле выручка от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с некачественной российской нефтью оценивалась в сумме около $100 млн, общий ущерб от поступления некондиционной нефти еще будет подсчитан.

«Белнефтехим» продолжает обсуждение в Москве ситуации с поставками российской нефти

«Белнефтехим» продолжает обсуждение в Москве ситуации с поставками российской нефти, сообщили в «Белнефтехиме».

«В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной прежде всего над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан», — сообщили в концерне.

В «Белнефтехиме» также проинформировали, что после переговоров заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко с российским вице-премьером Дмитрием Козаком 16 мая и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе сторонами намечены шаги по очистке системы трубопровода на территории Беларуси для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии.

Как сообщалось, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям — через Польшу и Украину.

Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк нефти недостаточно для полной загрузки «Нафтана» — «Белнефтехим»

Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк чистой нефти недостаточно для полной загрузки «Нафтана», сообщили в «Белнефтехиме».

«ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на «Нафтан» ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает», — сообщили в концерне.

По состоянию на 17 мая, «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении Мозырского НПЗ в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки.

«Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем», — обратили внимание в концерне.

По информации «Белнефтехима», транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Транзит нефти в сторону Польши не ведется.

Как сообщалось, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям — через Польшу и Украину.

Беларусь проинформировали о возможном возобновлении поставок по «Дружбе» в направлении Польши на следующей неделе

Беларусь проинформировали о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши на следующей неделе, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

«Мы услышали вчера от своих коллег, руководителя «Транснефти», что реализуемый объем технических и договорных мероприятий с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны, позволит, чтобы в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработала», — отметил Игорь Ляшенко.

По его словам, интерес белорусской стороны здесь связан не только с получением выручки за транзит российской нефти, но и с вопросами экспорта белорусской нефти.

https://www.belta.by/

 
 
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«Мы обсудили с коллегами (российскими. — Прим. БЕЛТА), что компенсации здесь двух видов» Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за...
 
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