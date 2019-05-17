Последняя статистика от Белстат: рост ВВП и промпроизводства

Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику, касающуюся экономики страны.

Согласно последним данным, в стране за серые месяца увеличился ВВП, а также объем промышленного производства.

Промпроизводство выросло

В январе – апреле 2019 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 37,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января – апреля 2018 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 103,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 101,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 98% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101,4%.

Внутренняя торговля

В январе – апреле 2019 года оптовый товарооборот составил 31,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января – апреля 2018 года.

Розничный товарооборот в январе – апреле 2019 года составил 15 млрд рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2019 года составил 13,6 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Белстат осуществил первую оценку ВВП

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – апрель 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет. Объем ВВП в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.

Напомним, что согласно оценке Белстата, объем ВВП в текущих ценах запервый квартал составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%

Всемирный банк ухудшил прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы, говорится в отчете банка, посвященном экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. Согласно новой оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4% соответственно.

Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР. Аналитики банка считают , что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 1,5-2% ежегодно.