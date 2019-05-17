|
Последняя статистика от Белстат: рост ВВП и промпроизводства
17.05.2019 18:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику, касающуюся экономики страны.
Согласно последним данным, в стране за серые месяца увеличился ВВП, а также объем промышленного производства.
Промпроизводство выросло
В январе – апреле 2019 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 37,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января – апреля 2018 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 103,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 101,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 98% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101,4%.
Внутренняя торговля
В январе – апреле 2019 года оптовый товарооборот составил 31,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января – апреля 2018 года.
Розничный товарооборот в январе – апреле 2019 года составил 15 млрд рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2019 года составил 13,6 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Белстат осуществил первую оценку ВВП
Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – апрель 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет. Объем ВВП в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.
Напомним, что согласно оценке Белстата, объем ВВП в текущих ценах запервый квартал
Всемирный банк
Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР. Аналитики банка
ВВП Беларуси в 2018 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику, касающуюся экономики страны. Согласно последним данным, в стране за серые месяца...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)