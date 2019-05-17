ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последняя статистика от Белстат: рост ВВП и промпроизводства

17.05.2019 18:36 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику, касающуюся экономики страны.

Согласно последним данным, в стране за серые месяца увеличился ВВП, а также объем промышленного производства. 

Промпроизводство выросло 

В январе – апреле 2019 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 37,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января – апреля 2018 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 103,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 101,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 98% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101,4%.

Внутренняя торговля

В январе – апреле 2019 года оптовый товарооборот составил 31,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января – апреля 2018 года.

Розничный товарооборот в январе – апреле 2019 года составил 15 млрд рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2019 года составил 13,6 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Белстат осуществил первую оценку ВВП 

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – апрель 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет. Объем ВВП в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.

Напомним, что согласно оценке Белстата,  объем ВВП в текущих ценах запервый квартал составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%

Всемирный банк ухудшил прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы, говорится в отчете банка, посвященном экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. Согласно новой оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4% соответственно.

Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР.  Аналитики банка считают, что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 1,5-2% ежегодно.

ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику, касающуюся экономики страны. Согласно последним данным, в стране за серые месяца...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Белнефтехим»: ситуация с нефтью остается сложной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика