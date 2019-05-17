Три замминистра лишились должностей. В том числе Шедко

Источник материала: Tut.by

Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.

Ранее стало известно о назначении Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства. До этого он работал замдиректора по экономике «Минскпроекта».

А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на днях сказал TUT.BY, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.