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Три замминистра лишились должностей. В том числе Шедко
18.05.2019 01:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.
Ранее
А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на днях
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У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли...
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