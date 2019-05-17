Власти задумались о приватизации «Витебскдрева»

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси подписало меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия для «Витебскдрева». Это следует из постановления Совмина от 14 мая 2019 г. № 297, который зарегистрирован на Национальном правовом портале.



Фото: vitebskdrev.com

Подконтрольный государству «Витебскдрев» является одним из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий страны. Оно в состоянии перерабатывать до 1000 кубометров сырья в сутки.

«Витебскдрев» входил в число девяти предприятий деревообработки, модернизация которых проводилась в соответствии с указами президента. Однако и к нему были нарекания. Финансовые показатели не блистали. Несколько лет назад это госпредприятие вошло в состав холдинга деревообрабатывающей промышленности, который находится в управлении Банка развития.

В марте глава Банка развития Андрей Жишкевич анонсировал подписания соглашения с ЕБРР по «Витебскдреву». При этом он отмечал, что в меморандуме не будут оговариваться конкретные параметры по срокам приватизации. «Это начальная стадия, при которой ЕБРР начинает изучение состояния предприятия, чтобы понять его потенциал, в том числе привлекательность для инвесторов. Мы воспринимаем это в том числе как консалтинг, вовлечение экспертов позволит нам лучше понимать этот рынок, привлекательность в плане инвестиций», — сказал Жишкевич.