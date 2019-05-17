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Топливо на АЗС в Беларуси с 19 мая дорожает на 1 копейку
18.05.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,56 за 1 л, АИ-95-К5-Евро — Br1,67, АИ-98-К5-Евро — Br1,88, ДТ — Br1,67.
Розничные цены на топливо с 19 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту
«По состоянию на 17 мая, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,8%», — сообщили в «Белнефтехиме».
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Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,56 за 1 л, АИ-95-К5-Евро — Br1,67, АИ-98-К5-Евро — Br1,88, ДТ — Br1,67. Розничные цены на топливо с 19 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку,...
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