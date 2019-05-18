Контракты на сумму около $200 млн заключены на MILEX 2019

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на сумму около $200 млн заключены на IX Международной выставке MILEX 2019, которая завершилась 18 мая в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Всего на выставке заключено около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества на сумму около $200 млн. Кроме того, подписано 23 соглашения и меморандума о развитии военно-технического сотрудничества с рядом стран. Руководство Госкомвоенпрома провело более 40 встреч с главами официальных делегаций из 26 государств, более 330 - с руководителями организаций, входящих в систему комитета, с иностранными партнерами из 52 стран.

"В ходе встреч и переговоров была дана оценка текущему состоянию, намечены перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере, обсуждены вопросы формирования и развития нормативной правовой базы военно-технического сотрудничества. Кроме того, иностранным заказчикам переданы технические и коммерческие предложения по многим темам и изделиям, а также достигнуты договоренности по вопросам военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать увеличению экспорта продукции, производимой организациями оборонного сектора экономики Беларуси, и в целом развитию сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере. Также были рассмотрены вопросы создания совместных предприятий на территории ряда государств по выпуску специфической продукции", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

В комитете добавили, что результативные консультации прошли и в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества. "Стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств. Реализация совместных проектов, в том числе при выполнении контрактов с третьими странами, относится к наиболее перспективным направлениям развития военно-технического сотрудничества двух стран", - отметили в Госкомвоенпроме.

Как и в предыдущие годы, MILEX 2019 собрал гостей из 35 стран мира. В то же время нынешняя выставка превзошла предыдущие по количеству экспонентов и числу зарубежных делегаций. Общая площадь составила около 20 тыс. квадратных метров, на которых разместились более 4 тыс. экспонатов. Выставку посетили 59 официальных делегаций из 35 государств мира, а также ОДКБ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. При этом представительные иностранные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи посетили выставку впервые. "В этом году на MILEX свою продукцию представили около 170 отечественных и зарубежных организаций, производственных и торговых предприятий, научных заведений. Самые масштабные экспозиции развернули Беларусь (около 100 экспонентов), Россия, которую представляли более 40 ведущих оборонных научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан (7 оборонных компаний) и Китай (3 компании)", - напомнили в Госкомвоенпроме. Впервые в выставке приняли участие компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Отдельным стендом были представлены возможности государств - членов ОДКБ.

В Госкомвоенпроме обратили внимание, что каждый третий образец вооружения и военной техники в белорусской экспозиции оказался инновационным. "Международная выставка MILEX 2019 доказала, что белорусская оборонная промышленность идет в ногу с мировыми тенденциями, создавая перспективные и востребованные на международных рынках образцы техники и вооружения. Она также явилась знаковым мероприятием для Беларуси, которое способствовало укреплению международного авторитета страны как производителя и поставщика продукции военного назначения и дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества", - подытожили в комитете.-0-