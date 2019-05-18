|
Казахстан намерен урегулировать вопрос ущерба от «грязной» нефти на уровне компаний
19.05.2019 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минэнерго Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» будет урегулирован на уровне «КазТрансОйла» и «Транснефти». Об этом журналистам сказал в воскресенье заместитель министра энергетики страны Магзум Мирзагалиев в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+.
«Отношения между „КазТрансОйлом“ и „Транснефтью“ очень давние и дружеские. Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений», — сказал он.
По словам замминистра, пока нет точных данных о том, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе «Дружба» могли пострадать. «Это вопрос, который мы еще только будем изучать. По денежному ущербу тоже нет никаких оценок. Мы будем обсуждать это между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью», — сказал он, добавив, что переговоры могут начаться в ближайшее время. При этом Казахстан продолжает отгрузку нефти в «Дружбу», сказал он.
Напомним, Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона
15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра энергетики страны Магзум Мирзагалиев отметил, что пока нет точных оценок, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе «Дружба» могли пострадать
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)