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На MILEX-2019 заключили контракты на сумму около 200 млн долларов

19.05.2019 11:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

IX международная выставка MILEX-2019 собрала гостей из 35 стран мира, в ходе форума заключено около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества на сумму около 200 млн долларов, сообщает Госкомвоенпром.


Глава Госкомвоенпрома Роман Головченко и представитель делегации Анголы. Фото: Госкомвоенпром

Кроме того, заключено 23 соглашения и меморандума о развитии военно-технического сотрудничества с рядом стран. 

На стендах и открытой площадке выставки был представлен "широкий спектр разработок, ставших результатом проводимой Госкомвоенпромом политики развития ВПК страны, интеллектуальную мощь и огромный потенциал организаций, входящих в его систему, которые способны создавать высокотехнологичную продукцию, соответствующую основным тенденциям мирового рынка вооружений".

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Госкомвоенпром отмечает, что каждый третий образец вооружения и военной техники в белорусской экспозиции был инновационным. 

Отличительной особенностью MILEX-2019 организаторы называют интерес иностранных делегаций к разработкам, основанными на IT-технологиях и программном обеспечении, робототехнике воздушного и наземного базирования, средствам противодействия малоразмерным воздушным целям, системам огневого поражения, стрелковому оружию, средствам комплексного противодействия высокоточному оружию, а также к возможностям белорусских предприятий по ремонту и модернизации авиационной и бронетанковой техники, средств противовоздушной обороны.

В этом году на выставке «MILEX-2019» свою продукцию представили около 170 отечественных и зарубежных организаций, производственных и торговых предприятий, научных заведений. Самые масштабные экспозиции развернули Беларусь (около 100 экспонентов), Россия, которую представляли более 40 ведущих оборонных научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан (7 оборонных компаний) и Китай — 3 компании. Напомним, что впервые в выставке приняли участие компании из Сербии и Южно-Африканской Республики, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, представленное национальным стендом. Отдельным стендом были представлены возможности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Посетителям было продемонстрировано более 4000 экспонатов. Общая площадь экспозиции составила около 20 тысяч квадратных метров. Выставку посетили 59 официальных делегаций из 35 государств мира, а также ОДКБ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. При этом представительные иностранные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи посетили выставку впервые.

 
 
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IX международная выставка MILEX-2019 собрала гостей из 35 стран мира, в ходе форума заключено около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и...
 
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