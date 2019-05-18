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Германская Ergo до июля завершит продажу белорусской «дочки»
19.05.2019 13:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страховая компания с германским капиталом Ergo сворачивает бизнес в Беларуси — она до июля планирует завершить сделку по продаже акций компании нелайфового страхования Ergo Insurance Company,
Договор о продаже Ergo Insurance Company подписан с одной из крупнейших страховых группы в центральной и юго-восточной Европе — болгарской Euroins Insurance Group (EIG), которая также приобретает страховые компании Ergo в Чехии и Румынии.
Сделка еще должна быть одобрена органами надзора, ее сумма не разглашается, сообщила Ergo. В отчетах литовской Ergo Life Insurance и эстонской Ergo Insurance за 2018 год указывается, что переговоры о продаже акций белорусской компании были начаты в декабре прошлого года, в феврале было получено окончательное ценовое предложение. Окончательные договоренности о покупке были достигнуты в марте,
EIG — одна из крупнейших независимых страховых групп, действующих на рынках Центральной и Юго-Восточной Европы. Компания основана в 2007 году специализируется на страховании от несчастных случаев, при выезде за рубеж, страховании автотранспортных средств, собственности, здоровья и ответственности. Кроме того в портфеле компаний группы финансовое и сельхозстрахование, страхование морских и воздушных судов, грузов.
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Страховая компания с германским капиталом Ergo сворачивает бизнес в Беларуси - она до июля планирует завершить сделку по продаже акций компании нелайфового...
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