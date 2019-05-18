Германская Ergo до июля завершит продажу белорусской «дочки»

Источник материала: Tut.by

Страховая компания с германским капиталом Ergo сворачивает бизнес в Беларуси — она до июля планирует завершить сделку по продаже акций компании нелайфового страхования Ergo Insurance Company, пишет Delfi со ссылкой на BNS.

Договор о продаже Ergo Insurance Company подписан с одной из крупнейших страховых группы в центральной и юго-восточной Европе — болгарской Euroins Insurance Group (EIG), которая также приобретает страховые компании Ergo в Чехии и Румынии.

Сделка еще должна быть одобрена органами надзора, ее сумма не разглашается, сообщила Ergo. В отчетах литовской Ergo Life Insurance и эстонской Ergo Insurance за 2018 год указывается, что переговоры о продаже акций белорусской компании были начаты в декабре прошлого года, в феврале было получено окончательное ценовое предложение. Окончательные договоренности о покупке были достигнуты в марте, сообщила Ergo.

EIG — одна из крупнейших независимых страховых групп, действующих на рынках Центральной и Юго-Восточной Европы. Компания основана в 2007 году специализируется на страховании от несчастных случаев, при выезде за рубеж, страховании автотранспортных средств, собственности, здоровья и ответственности. Кроме того в портфеле компаний группы финансовое и сельхозстрахование, страхование морских и воздушных судов, грузов.