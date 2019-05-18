ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Германская Ergo до июля завершит продажу белорусской «дочки»

19.05.2019 13:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Страховая компания с германским капиталом Ergo сворачивает бизнес в Беларуси — она до июля планирует завершить сделку по продаже акций компании нелайфового страхования Ergo Insurance Company, пишет Delfi со ссылкой на BNS.

Договор о продаже Ergo Insurance Company подписан с одной из крупнейших страховых группы в центральной и юго-восточной Европе — болгарской Euroins Insurance Group (EIG), которая также приобретает страховые компании Ergo в Чехии и Румынии.

Сделка еще должна быть одобрена органами надзора, ее сумма не разглашается, сообщила Ergo. В отчетах литовской Ergo Life Insurance и эстонской Ergo Insurance за 2018 год указывается, что переговоры о продаже акций белорусской компании были начаты в декабре прошлого года, в феврале было получено окончательное ценовое предложение. Окончательные договоренности о покупке были достигнуты в марте, сообщила Ergo.

EIG — одна из крупнейших независимых страховых групп, действующих на рынках Центральной и Юго-Восточной Европы. Компания основана в 2007 году специализируется на страховании от несчастных случаев, при выезде за рубеж, страховании автотранспортных средств, собственности, здоровья и ответственности. Кроме того в портфеле компаний группы финансовое и сельхозстрахование, страхование морских и воздушных судов, грузов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страховая компания с германским капиталом Ergo сворачивает бизнес в Беларуси - она до июля планирует завершить сделку по продаже акций компании нелайфового...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На MILEX-2019 заключили контракты на сумму около 200 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика