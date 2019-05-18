ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь согласовала и начала реализацию проекта дорожной карты с РФ по урегулированию ситуации с нефтью

19.05.2019 14:33 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона согласовала проект дорожной карты с РФ по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества", - сообщил Игорь Ляшенко. По его словам, реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой, предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств.

"Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить дорожную карту на уровне вице-премьеров наших государств. Со своей стороны мы согласовали проект дорожной карты и направили для подписания Дмитрию Козаку", - проинформировал Игорь Ляшенко.

При этом он подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты.

Белорусская сторона также предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем поставки нефти на ОАО "Нафтан". "Мы также еще раз проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - "Нафтан", и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий", - отметил Игорь Ляшенко.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона согласовала проект дорожной карты с РФ по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Германская Ergo до июля завершит продажу белорусской «дочки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне мужской кожаный брендовый отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика