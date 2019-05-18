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Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти

19.05.2019 15:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь согласовала проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества», — отметил белорусский вице-премьер.

Ляшенко пояснил, что дорожная карта предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств. «Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить дорожную карту на уровне вице-премьеров наших государств», — сказал Ляшенко. «Со своей стороны мы согласовали проект дорожной карты и направили для подписания Дмитрию Козаку», — сообщил вице-премьер. Ляшенко также добавил, что белорусская сторона «уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты».

По словам Ляшенко, Беларусь предложила РФ в максимально короткие сроки увеличить поставки нефти на ОАО «Нафтан» «не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий».

«Мы также еще раз проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО «Нафтан» больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель — Полоцк — «Нафтан», — сказал он.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки из-за ситуации с «Дружбой». По его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущербот загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости», исходя из имеющихся данных.

 
 
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Кроме того, Беларусь предложила России увеличить поставки нефти на ОАО «Нафтан» в максимально короткие сроки
 
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