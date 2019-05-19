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От Беларуси на инаугурацию Зеленского полетел Игорь Ляшенко
20.05.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет сегодня в Киеве, будет представлять вице-премьер Игорь Ляшенко. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Совмина.
В 2014 году на инаугурацию Петра Порошенко
Планируется, что участие в инаугурации примут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО. Как ранее заявили в МИД Украины, представителей России
Инаугурация пройдет в виде торжественного заседания Верховной рады, на котором Владимир Зеленский
Сам Зеленский
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Планируется, что участие в инаугурации примут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека...
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