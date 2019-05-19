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От Беларуси на инаугурацию Зеленского полетел Игорь Ляшенко

20.05.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет сегодня в Киеве, будет представлять вице-премьер Игорь Ляшенко. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Совмина.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2014 году на инаугурацию Петра Порошенко ездил Александр Лукашенко. Тогда приглашение отправляли лично на имя белорусского президента. Владимир Зеленский, как стало известно TUT.BY, разослал циркулярное приглашение через посольства.

Планируется, что участие в инаугурации примут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО. Как ранее заявили в МИД Украины, представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Инаугурация пройдет в виде торжественного заседания Верховной рады, на котором Владимир Зеленский принесет присягу и вступит в должность. После у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента. Кроме того, в команде нового президента Украины обещали устроить какие-то «фишечки» на церемонии, там отметили, что такой инаугурации еще не было.

Сам Зеленский пригласил людей прийти в Мариинский парк утром 20 мая. Он заявил, что оттуда отправится на церемонию инаугурации. Накануне Зеленский провел репетицию инаугурации.


Фото: 112 Украина
 
 
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Планируется, что участие в инаугурации примут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека...
 
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