«Настроение? А нормальное!» В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского

Источник материала: Tut.by

В Киеве проходит инаугурация новоизбранного, шестого президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония проходит в Верховной раде, куда уже прибыл новоизбранный президент.



Кадр из фильма «Слуга народа»

Владимир Зеленский, приехав к Раде, немного пообщался с присутствующими в парке украинцами и журналистами.

— Владимир Александрович, давайте все решать через референдумы! — прокричал один мужчина.

— Как настроение, Владимир Александрович? — спросили журналисты.

— А нормально, — ответил Зеленский.





Согласно сценарию церемонии, избранный президент, положив одну руку на Конституцию, а другую — на Пересопницкое Евангелие, зачитает текст присяги на верность Украине, а затем подпишет ее текст.

После этого глава Центризбиркома вручит новому главе государства удостоверение, а председатель Конституционного суда — символы президентской власти: булаву, печать и нагрудный знак. Затем избранный президент выступит с обращением к украинскому народу.

В Мариинском парке возле Верховной рады установлены большие экраны, где будет идти прямая трансляция церемонии. Там уже собралось несколько сотен украинцев.

На инаугурацию в Киев приехали президенты и представители правительств других стран, от Беларуси там присутствует вице-премьер Игорь Ляшенко. После принесения присяги у нового главы Украины запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента. В сессионном зале Рады должно уместиться около тысячи людей. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички.