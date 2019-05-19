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«Настроение? А нормальное!» В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского
20.05.2019 09:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве проходит инаугурация новоизбранного,
Владимир Зеленский, приехав к Раде, немного пообщался с присутствующими в парке украинцами и журналистами.
— Владимир Александрович, давайте все решать через референдумы! — прокричал один мужчина.
— Как настроение, Владимир Александрович? — спросили журналисты.
— А нормально, — ответил Зеленский.
Согласно сценарию церемонии, избранный президент, положив одну руку на Конституцию, а другую — на Пересопницкое Евангелие, зачитает текст присяги на верность Украине, а затем подпишет ее текст.
После этого глава Центризбиркома вручит новому главе государства удостоверение, а председатель Конституционного суда — символы президентской власти: булаву, печать и нагрудный знак. Затем избранный президент выступит с обращением к украинскому народу.
В Мариинском парке возле Верховной рады установлены большие экраны, где будет идти прямая трансляция церемонии. Там уже собралось несколько сотен украинцев.
На инаугурацию в Киев приехали президенты и представители правительств других стран,
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Согласно сценарию церемонии, избранный президент, положив одну руку на Конституцию, а другую - на Пересопницкое Евангелие, зачитает текст присяги на верность...
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