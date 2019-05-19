Когда брат за брата отвечает: топ-10 братских союзов в белорусском бизнесе

Источник материала: Tut.by

Как показывает мировая история, семейный бизнес в итоге оказывается самым жизнеспособным в вихре финансовых и рыночных форс-мажоров. Небольшая история предпринимательства в нашей стране это тоже подтверждает. Практически все бизнес-альянсы, созданные в 1990-х годах на соседских, вузовских, армейских и спортивных связях, развалились, часто сопровождаясь громкими скандалами. Незыблемы (за редкими исключениями) только семейные компании. Международный день семьи, который по инициативе ООН отмечался 15 мая, побудил нас вспомнить топ-10 самых успешных братских союзов в белорусском бизнесе.

Валентин и Дмитрий Байко («Конте Спа»)

У гродненчан Байко есть все основания на то, чтобы претендовать на звание владельцев самого успешного братского бизнеса в Беларуси. Валентин и Дмитрий Байко контролируют крупнейшего в стране производителя чулочно-носочных изделий «Конте Спа» и несколько десятков связанных с ним компаний в торговле, молочной отрасли (включая Туровский молочный комбинат), недвижимости и альтернативной энергетике.



Валентин Байко — лицо братского бизнеса. Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

Валентин Байко является председателем общего собрания участников «Конте Спа» и спикером холдинга, замкнув на себе практически все представительские функции в коммуникациях с регуляторами, коллегами и обществом. Он и член Совета по развитию предпринимательства, и глава гродненского филиала Белорусской федерации гребли, и Предприниматель года-2016. Дмитрий Байко, являющийся его заместителем, держится в тени. Широкой массе не известно даже, как выглядит бизнесмен, входящий в топ-10 самых успешных предпринимателей страны . Но Дмитрия Байко, судя по всему, этот факт устраивает, тем более, что его доля в уставном фонде «Конте Спа» почти на процент больше, чем у его публичного брата.

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Юрий и Дмитрий Гурские (Ideanomix, Flo Health)

Братья Гурские — это главные братья не только в IT-индустрии страны, но самые успешные бизнесмены-близнецы Беларуси.

Они начинали в конце 2000-х в издательском бизнесе, но успех к самому известному из клана Гурских Юрию пришел в результате удачного exit из компании Viaden Media. Вместе со своим бывшим партнером Виктором Прокопеней он продал ее израильскому миллиардеру Тедди Саги, а вырученные от сделки деньги вложил в несколько стартапов. Удачные продажи некоторых из них (Maps.Me, MSQRD, Aimatter) принесли Юрию Гурскому мировую известность.



«Два с ларца одинаковых с лица». Самые успешные близнецы белорусского бизнеса. Юрий Гурский Фото: adcrunch.ru,



Дмитрий Гурский. Фото startupbattle.by

К ней сделал большой шаг и Дмитрий Гурский, под руководством которого (и при активном участии брата) в настоящее время разрабатывается и продвигается женское приложение Flo. Компания — разработчик Flo Health, принадлежащая братьям, в прошлом году была оценена в 200 млн долларов.

Игорь и Александр Курачи («Технобанк», «ЕвроСтэпГрупп»)

Братья Курачи — акционеры одного из немногих частных белорусских банков «Технобанка», а также инвесторы в недвижимость.

В 2016—2017 годах они, выкупив доли у российского бизнесмена Николая Ивановского и Президентского спортивного клуба, стали хозяевами одного из крупнейших столичных торгово-развлекательных комплексов — Green City в Каменной Горке. Игорь Курач является директором компании — оператора «ЕвроСтэпГрупп», а его брат Александр в должности заместителя директора отвечает за развитие этого бизнеса.

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Сергей и Эдуард Павлюки (Группа компаний «СМИТ»)



Братья Павлюки. Фото: ipm.by, facebook.com

Уроженцы Могилева в середине 2000-х годов расширили свой бизнес — производство предизолированных труб и комплектации — на Смоленскую область. С тех пор они достаточно глубоко интегрировались в российскую региональную бизнес-элиту, но связи с родиной не прерывают.

Расположенный в Могилеве «Завод полимерных труб» входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Могилевской области, а Сергей Павлюк является еще и председателем совета директоров главного белорусского учебного заведения для предпринимателей — Бизнес-школы ИПМ.

Дмитрий и Игорь Черненко (Группа компаний «СТиМ»)









Дорожная разметка — под братским контролем. Фото: mediabrest.by, vb.by

Еще один братский союз, выведший бизнес в число лидеров рынка, семья брестчан Черненко.

Сыновья кадрового военного в середине 1990-х годов остановили поиски своего места в бизнес-мире на производстве машин и материалов для дорожной разметки. Сегодня созданная ими Группа компаний «Строительная техника и материалы» работает на рынках Беларуси, России, Украины и является одним из лидеров в этом сегменте.

Братья также инвестируют в недвижимость, построив бизнес-центры в Минске и Бресте и котеджный поселок в Брестском районе.

Владимир и Петр Кивака («ПП Полесье»)





Игрушечные короли Беларуси. Петр Кивака Фото: kobrincity.by

Братья Владимир и Петр Кивака отвечают, соответственно, за коммерческую и производственную составляющие крупнейшего на белорусском рынке производителя детских игрушек кобринской компании «ПП Полесье».

В конце 1990-х годов, объединившись с Андреем Гольцманом, они рискнули бросить вызов лидерам на этом рынке китайцам и, несмотря на конкуренцию, успешно расширяют бизнес.

Братьям Кивака и их партнер приобрели лицензии на право производства игрушек под несколькими европейскими брендами и застолбили место на рынке Евросоюза. Также «ПП Полесье» активно работает в Японии, где у нее есть магазины, и в странах Юго-Восточной Азии.

Михаил и Георгий Лазарашвили («Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»)

Михаил возглавляет одного из крупнейших в Европе производителей керамзита, а его брат Георгий отвечает за коммерческое направление.

Предприятие перешло к ним «по наследству»: их отец, почетный гражданин Новолукомля Гурами Лазарашвили, строил и запускал этот завод в советское время (в 1977 году), а потом до 2000 года руководил им.

Андрей и Эдуард Доброжинецкие («Вегас»)

В 1997 году братья Доброжинецкие зарегистрировали в СЭЗ «Брест» компанию «Вегас», которая занялась выпуском ортопедических матрасов.

Сейчас это — лидер по продажам матрасов и комплектующих в Беларуси с долями на рынках многих стран Евросоюза и постсоветского пространства. Старший брат Андрей отвечает за стратегию, младший Эдуард в качестве замдиректора по производству — за техническую составляющую.

Анатолий и Андрей Громы («Франдеса»)

В середине 2000-х годов вместе с несколькими партнерами братья Громы, уже имевшие бизнесы в нескольких отраслях, поддержали национальную идею импортозамещения и инвестировали в производство средств защиты растений.

В 2006 году недалеко от города Береза начала функционировать фабрика «Франдеса» — крупнейший отечественный производитель гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян.

Александр и Сергей Шакутины («Искамед)









Экс-сенатор и его сводный брат. Фото: TUT.BY, belta.by

Еще один известный братский союз в белорусском бизнесе имеет особенность: Александр и Сергей Шакутины, которым принадлежит фармдистрибутор и аптеки «Искамед», не родные, а сводные братья.

Компанию создавал и руководит ей Сергей Шакутин, а для его брата, который возглавляет холдинги «Амокодор» и «Салео», это еще один актив для диверсификации капиталовложений.