«Это в два раза выгоднее, чем покупать квартиру». Почему белорусам стоит присмотреться к инвестициям в склады

"Регионы -- это больная тема"

Однако много проблем остается на региональном рынке складской недвижимости. Там преобладает старый фонд (то есть склады класса С). Качественные объекты есть в достаточном количестве лишь в свободных экономических зонах.

Девелоперы к таким объектам не имеют интереса: очень низкая доходность и длительная окупаемость. Но это лишь обостряет проблему и повышает потребность в складах/хабах современного формата в регионах. Хотя даже крупные компании говорят, что склады в регионах им не нужны. Все из-за небольшой площади всей страны -- в любой регион удобнее и быстрее доставить товар из Минска:

-- Для нас склады в регионах не актуальны, -- заявляет учредитель компании 21vek.by Иван Плюгачев. -- Потому что нам нужно все держать в одном месте. Если где-то в Гомеле будет то, что нужно в Гродно -- не выгодно логистически. В Беларуси выгодны склады в центре страны.