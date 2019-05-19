DanaHoldingsзастраивает жильем, пожалуй, лучшие участки города. Среди наиболее громких проектов – жилые комплексы «Маяк Минска» у библиотеки, «Вивальди» в Уручье и «Минск Мир» на месте аэропорта "Минск 1". Девелопер строит у метро, в центре, у зеленых зон. Квартиры продаются преимущественно со свободной планировкой, без отделки, поэтому даже на таких лакомых участках ценник получается хороший. Периодически люди даже готовы были ночевать у дверей офиса продаж .

Сейчас параллельно активно строятся два крупных комплекса: "Минск-Мир" и "Парк Челюскинцев". Сегодня мы решили показать, как идет стройка возле "Парка Челюскинцев" (в том числе, как выглядит уже полностью готовый Vogue на Макаенка). Работа на площадке кипит, поэтому уже легко представить, что будет по итогу.