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Жилой комплекс "Парк Челюскинцев": как идет строительство (ФОТОФАКТ)
20.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Высотки жилых комплексов «Парк Челюскинцев» и Vogue хорошо просматриваются издалека. Многоэтажки уже возвышаются над зеленью парка Челюскинцев, разрастаясь и ввысь, и вширь. Фотограф Realt.byзафиксировал ход строительства комплекса – сравниваем, похожи ли снимки на рендеры.
DanaHoldingsзастраивает жильем, пожалуй, лучшие участки города. Среди наиболее громких проектов – жилые комплексы «Маяк Минска» у библиотеки, «Вивальди» в Уручье и «Минск Мир» на месте аэропорта "Минск 1". Девелопер строит у метро, в центре, у зеленых зон. Квартиры продаются преимущественно со свободной планировкой, без отделки, поэтому даже на таких лакомых участках ценник получается хороший. Периодически
Сейчас параллельно активно строятся два крупных комплекса: "Минск-Мир" и "Парк Челюскинцев". Сегодня мы решили показать, как идет стройка возле "Парка Челюскинцев" (в том числе, как выглядит уже полностью готовый Vogue на Макаенка). Работа на площадке кипит, поэтому уже легко представить, что будет по итогу.
Надо сказать, что определить границы двух комплексов сложно, все строительство воспринимается как единый проект. Бетонные «Березы», «Рябина», «Ясень», «Тополь» и «Каштан» (так застройщик назвал дома ЖК «Парк Челюскинцев») вплотную подступили к стене модного Vogue. А потому будем рассматривать площадку едино.
Сдать весь комплекс планируется через три года – в мае 2022-го. Проект предполагает не только жилье, но и два детских сада общей вместительностью на 320 мест, ФОК, многофункциональные помещения и паркинг на 999 машиномест. Каждый «столбик» ЖК «Парк Челюскинцев» (дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11) идет с собственной-гараж стоянкой. К слову, их строительство уже начато. По фото видно, как рядом с будущими высотками осваиваются площадки под машиноместа.
Фото: Павел Садовский
Рендеры: 3D-тур Bir.by
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Высотки жилых комплексов «Парк Челюскинцев» и Vogue хорошо просматриваются издалека. Многоэтажки уже возвышаются над зеленью парка Челюскинцев, разрастаясь и...
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