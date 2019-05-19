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Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10

20.05.2019 10:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в обращение с 20 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. В дизайн обновленных банкнот по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом Br5 и Br10 внесены следующие изменения: исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. А вместо "2009" указан год выпуска в обращение - "2019".

Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество "Гознак" (Российская Федерация).

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в...
 
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