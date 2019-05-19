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Зеленский - чиновникам: Президент не икона, не идол, не вешайте мой портрет в своих кабинетах

20.05.2019 11:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский категорически против того, чтобы в кабинетах депутатов и чиновников висел его портрет. Вместо него он предложил повесить портреты детей чиновников, «чтобы смотреть им в глаза», принимая каждое решение. Об этом он заявил во время инаугурации, обращаясь к украинцам и депутатам.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После вручения удостоверения, печати и булавы, Владимир Зеленский обратился к украинцам с торжественной речью. Почти всю речь новый президент произносил на украинском языке.

«Дорогие украинцы, после победы на выборах, мой шестилетний сын сказал: пап, я по телевизору видел, что Зеленский президент, выходит, что я тоже президент? Это прозвучало, как детская шутка, но на самом деле это истина, потому что каждый из нас президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев, это не моя, это наша общая победа, и наш шанс. И сегодня не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине. Представляете заголовки: „Президент немного крадет, потому что каждый так делает“? Это позор. Каждый из нас президент, каждый несет ответственность за Украину, которую мы оставим нашим детям. Европейская страна начинается с каждого: мы выбрали путь в Европу, но Европа — она не там, она — тут. И это наша общая мечта, но у нас есть и общая боль: каждый из нас умер на Донбассе, каждый из нас переселенец, каждый из нас, кто разделил эту боль. Но мы все одолеем, потому что каждый из нас — украинец. Мы все украинцы, не существует правильных и неправильных: от Ужгорода до Луганска, от Львова до Симферополя», — заявил Зеленский.

Новый президент Украины обратился к украинцам мира, призвал их возвращаться на родину, чтобы «вместе строить сильное государство», и пообещал всем украинское гражданство.

«Привозите нам свои знания, опыт, ментальные ценности — все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это фантазия и невозможно, но это может стать нашей национальной идеей. Вспомните исландскую команду по футболу, где играют студент, уборщик, учитель — никто в них не верил, а они стали звездами. Это наш путь: мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в умении защищать свою землю, японцами в технологиях, швейцарцами в способности счастливо жить рядом друг с другом», — сказал Зеленский.

Он отметил, что первая общая цель всех украинцев — остановка огня на Донбассе. Ради этого, как заявил новый президент, он готов «терять свои рейтинги, свою популярность и даже потерять свой пост, чтобы настал мир».

«Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов — возврат утраченных территорий, потому что и Крым, и Донбасс — наша земля. Но главное, что мы потеряли, — это людей, которых там бросили. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы эти люди чувствовали себя украинцами», — сказал Зеленский, перейдя на русский язык.

— Жители Крыма и Донбасса понимают украинский язык, — возмутился депутат Олег Ляшко.

— Да, понимают, — ответил Зеленский на украинском языке. — Спасибо, что продолжаете делить людей, пан Ляшко.

Дальше выступление Владимир Зеленский продолжил на украинском языке. Он процитировал Рональда Рейгана, который сказал, что «правительство не решает наших проблем, правительство — и есть наша проблема», и обратился к депутатам Верховной рады.

«Я не понимаю, честно говоря, наш парламент, который разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Вы можете взять лист бумаги, ручку и уступить свои места тем, кто изменит жизнь следующего поколения, люди будут вам благодарны. Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии ваших детей и перед каждым решением смотрите им в глаза. Я много чего могу сказать, но украинцы хотят не слов, а дел, уважаемые депутаты», — заявил Зеленский и обратился к депутатам с просьбой принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, внести изменения в Избирательный кодекс, а также снять с должностей генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

«И это далеко не все, что вы можете сделать, но для этого у вас будет два месяца. Сделайте это и повесьте баллы себе в заслугу за это. Хочу заявить, что я распускаю Верховную раду восьмого созыва, — заявил Зеленский. — Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали».

Инаугурация Зеленского: Каждый из нас президент, каждый умер на Донбассе, каждый отвечает за Украину

 
 
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В Киеве прошла торжественная инаугурация нового президента Украины.
 
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