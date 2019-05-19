Зеленский распустил Верховную раду. Что это значит?

Источник материала: Tut.by

Шестой президент Украины Владимир Зеленский распускает Верховную раду восьмого созыва. Об этом он заявил во время церемонии инаугурации . Это значит, что внеочередные выборы в Раду пройдут в июле.



Фото: www.president.gov.ua

Очередные выборы в Верховную Раду Украины должны были пройти осенью. Но 20 мая во время инаугурации, Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Раду.

Закон ему не мешает этого сделать: согласно статье 77 Конституции Украины, президент может назначить внеочередные выборы в Верховную Раду. В таком случае они проводятся в период шестидесяти дней. Но отсчет начинается только после опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. То есть Владимир Зеленский не может ограничиться заявлением с трибуны, а должен в ближайшие дни подписать указ о роспуске Рады.





К слову, за три дня до инаугурации спикер Рады Андрей Парубий заявил о прекращении существования коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции «Народного фронта». Согласно закону, в Верховной Раде формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Рады, то есть от 226 нардепов. Коалиция формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания ВРУ или со дня прекращения деятельности прежней коалиции.

Коалиция вносит предложения президенту насчет кандидатуры премьер-министра и состава Кабмина. То есть без наличия коалиции в Раде, Зеленский все равно не смог бы в течение месяца, до формирования нового большинства, назначить премьера и состав Кабмина.

Распускать или не распускать?

Нынешний состав Верховной рады Украины был избран в 2014 году, сторонников Зеленского в нем недостаточно для того, чтобы реализовывать его предвыборные обещания. Наблюдатели указывали, что Зеленский хотел бы конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию, не дожидаясь осени.

Сам Зеленский до сих пор однозначно не высказывался о том, собирается ли он распускать нынешний состав парламента. А один из его ближайших соратников Дмитрий Разумков в прошлый понедельник заявил, что решение Зеленского о том, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий депутатов.

В четверг, выступая на телеканале «1+1», Разумков так ответил на вопрос, будет ли Зеленский ставить вопрос о роспуске парламента: «Конечно, будет инициировать». «Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно», — цитирует его «Украинская правда».

Коалиция «Европейская Украина» была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции «Батькивщины» и «Самопомощи».

На сегодняшний день во фракции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало ряду наблюдателей основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции — ее численность должна быть не меньше 226 депутатов.