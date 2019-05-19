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Лукашенко рассказал иностранным послам, какие сегодня нужны дипломаты

20.05.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что сегодня востребованы дипломаты, которые «умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях». Об этом заявил президент, принимая верительные грамоты послов Дании, Испании, Мальты, Словении, Бразилии, Йемена, Кореи, Бенина и Уганды, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

Лукашенко поздравил послов с началом дипломатической миссии, подчеркнув, что рассчитывает на их активное и профессиональное участие в деле укрепления и динамичного развития сотрудничества с Беларусью, наполнения его новым качеством и содержанием.

Глава государства отметил, что Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами.

— Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики — миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость. И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей.

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко выразил убеждение, что на белорусской земле они будут чувствовать себя уверенно и в безопасности.

— Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве, — подчеркнул он.

Президент особо отметил, что начало миссии в Беларуси зарубежных послов пришлось на весну, которая всегда дарит положительные эмоции и надежду на обновление, перемены.

— Но у весны в Беларуси есть еще одно важное значение. Каждый год в мае мы чествуем ветеранов и празднуем очередную годовщину Великой Победы над фашизмом. Продолжением станет главный праздник белорусской государственности — День независимости. В этом году в июле исполняется 75 лет со дня освобождения Беларуси от нацизма. На этом историческом фундаменте мы почти три десятилетия строим суверенное белорусское государство.

По словам Лукашенко, в современном мире, «раздираемом противоречиями, неутихающими военными конфликтами, торговыми войнами и санкциями, экстремизмом и нетерпимостью, другими беспрецедентными вызовами и угрозами, Беларусь целенаправленно и последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня».

 
 
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Президент принял верительные грамоты послов Дании, Испании, Мальты, Словении, Бразилии, Йемена, Кореи, Бенина и Уганды.
 
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