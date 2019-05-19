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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 мая 2019 года
20.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В отличие от вторичного рынка цены на новостройки растут шестую неделю подряд. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья выросла за неделю на 0,2% и составила 1252 $/м2.
Количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,1%, при этом в базе стало меньше квартир всех типов. Самый ощутимый отток наблюдался у «двушек» (-2,4%).
Тем не менее, за последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 13,6%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 мая следующим образом:
Средний уровень цен на «однушки» поднялся за неделю на 0,4%, у других типов квартир изменения были не столь значительные. По итогам последнего месяца 1-комнатные квартиры также стоят особняком – это единственный сегмент с положительной динамикой.
Изменение цен в районах Минска на 20 мая выглядит следующим образом:
Сразу восемь районов отметились ростом цен по итогам минувшей недели. В большинстве случаев рост не превышал 0,3%, но в Партизанском, Октябрьском и Центральном районах цены выросли на 0,9-1,2%. Ленинский район был единственным, где средний уровень цен на квартиры опустился (-1,2%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 775 $/м2 (+0,2%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 625 $/м2 (без изменений), Гродно – 696 $/м2 (без изменений), Могилев – 614 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2696 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1606 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 974 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 13 по 20 мая 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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