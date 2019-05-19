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«Начинаем». Первая леди Украины завела официальный инстаграм
20.05.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая леди Украины Елена Зеленская запустила официальную страничку в
За три часа на Instagram первой леди подписалось более 60 тысяч человек.
Напомним, сегодня в Киеве прошла инаугурация шестого президента Украины. Во время обращения к украинцам Владимир Зеленский
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За три часа на страничку Елены Зеленской подписалось более 60 тысяч человек.
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