«Начинаем». Первая леди Украины завела официальный инстаграм

Источник материала: Tut.by

Первая леди Украины Елена Зеленская запустила официальную страничку в Instagram . Дебютировала она фотографиями с инаугурации Владимира Зеленского.

За три часа на Instagram первой леди подписалось более 60 тысяч человек.

Напомним, сегодня в Киеве прошла инаугурация шестого президента Украины. Во время обращения к украинцам Владимир Зеленский пообещал прекратить огонь на Донбассе и распустить Верховную раду .