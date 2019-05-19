Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10

Источник материала: Вороновская газета





Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в обращение с 20 мая, передает корреспондент БЕЛТА .

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. В соответствии с ранее озвученными планами в 2019 году вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10, в 2020 году — Br20 и Br50. «Их изготовление обусловлено следующими причинами. Для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех банкнот, находящихся в обращении. Они активно используются как гражданами, так и организациями торговли и сервиса. При этом постоянно увеличивается объем ветхих банкнот данного номинала», — сказал начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.







Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация). Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. Из защитного комплекса было исключено скрытое изображение ввиду сложности его проверки для граждан, а также в связи с тем, что по мере загрязнения банкноты этот элемент теряет свои защитные свойства. В дизайн обновленных банкнот по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом Br5 и Br10 внесены следующие изменения: исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. А вместо «2009» указан год выпуска в обращение — «2019».







«Нацбанк постоянно работает над вопросами увеличения срока службы банкнот. Банкноты номиналом Br5 и Br10 образца 2009 года были лакированы с одной стороны, и у них были укреплены только углы. У модифицированных банкнот лакирование произведено на двух сторонах, укреплена вся кромка банкноты. Предполагаем, что срок службы данных банкнот будет увеличен примерно в 1,5 раза. На сегодня срок службы банкнот мелких номиналов мы оцениваем до года, средних — до 3 лет, крупных — до 5 лет», — отметил начальник главного управления.





Дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличения денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.





В настоящее время на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля. Основной удельный вес занимают банкноты Br5, Br10, Br20 и Br50, небольшой — Br100. Банкноты Br200 и Br500 практически отсутствуют в обращении.