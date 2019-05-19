ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10

20.05.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10

Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в обращение с 20 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. В соответствии с ранее озвученными планами в 2019 году вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10, в 2020 году — Br20 и Br50. «Их изготовление обусловлено следующими причинами. Для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех банкнот, находящихся в обращении. Они активно используются как гражданами, так и организациями торговли и сервиса. При этом постоянно увеличивается объем ветхих банкнот данного номинала», — сказал начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.
 
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
 
Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация). Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. Из защитного комплекса было исключено скрытое изображение ввиду сложности его проверки для граждан, а также в связи с тем, что по мере загрязнения банкноты этот элемент теряет свои защитные свойства. В дизайн обновленных банкнот по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом Br5 и Br10 внесены следующие изменения: исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. А вместо «2009» указан год выпуска в обращение — «2019».
 
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
 
«Нацбанк постоянно работает над вопросами увеличения срока службы банкнот. Банкноты номиналом Br5 и Br10 образца 2009 года были лакированы с одной стороны, и у них были укреплены только углы. У модифицированных банкнот лакирование произведено на двух сторонах, укреплена вся кромка банкноты. Предполагаем, что срок службы данных банкнот будет увеличен примерно в 1,5 раза. На сегодня срок службы банкнот мелких номиналов мы оцениваем до года, средних — до 3 лет, крупных — до 5 лет», — отметил начальник главного управления. 
 
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
 
Дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличения денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.
 
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты Br5 и Br10
 
В настоящее время на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля. Основной удельный вес занимают банкноты Br5, Br10, Br20 и Br50, небольшой — Br100. Банкноты Br200 и Br500 практически отсутствуют в обращении.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси презентовал обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года, которые вводятся в обращение с 20 мая, передает...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Начинаем». Первая леди Украины завела официальный инстаграм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • тимберленд официальный сайт россия в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика