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«Укртранснафта» снова прекратила прокачку нефти с «Дружбы»
20.05.2019 15:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Украинская компания снова приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» в страны Европейского союза.
Как сообщает
В «Укртранснафте» отметили, что транзит нефти был возобновлен, как и планировалось, 20 мая. Украинская стороны успела прокачать 4 тысячи тонн нефти, но получила сообщение от венгерского оператора о необходимости проведения дополнительных технологических работ по замещению нефти в трубопроводах.
Напомним, что белорусской и российской стороной была разработана и
На минувшей неделе в «Белнефтехиме» рассказали о том,
19 апреля концерн «Белнефтехим»
Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона
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Украинская компания снова приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» в страны Европейского союза.
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