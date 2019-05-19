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«Укртранснафта» снова прекратила прокачку нефти с «Дружбы»

20.05.2019 15:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Украинская компания снова приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» в страны Европейского союза.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской компании, транзит нефти в сторону Ес был прекращен в связи с сообщением венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах.  Прокачку нефти планируют возобновить поле того, как венгерская сторона устранит неполадки и будет готова принимать сырье.

В «Укртранснафте» отметили, что транзит нефти был возобновлен, как и планировалось, 20 мая. Украинская стороны успела прокачать 4 тысячи тонн нефти, но получила сообщение от венгерского оператора о необходимости проведения дополнительных технологических работ по замещению нефти в трубопроводах.

Напомним, что белорусской и российской стороной была разработана и согласована дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента. 17 мая в эфире канала ОНТ Игорь Ляшенко заявил, что объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов.

На минувшей неделе в «Белнефтехиме» рассказали о том, как работают белорусские НПЗ после проблем с российской нефтью. 

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.
 

 

 
 
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Украинская компания снова приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» в страны Европейского союза.
 
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