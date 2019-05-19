«Укртранснафта» снова прекратила прокачку нефти с «Дружбы»

Украинская компания снова приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» в страны Европейского союза.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской компании, транзит нефти в сторону Ес был прекращен в связи с сообщением венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах. Прокачку нефти планируют возобновить поле того, как венгерская сторона устранит неполадки и будет готова принимать сырье.

В «Укртранснафте» отметили, что транзит нефти был возобновлен, как и планировалось, 20 мая. Украинская стороны успела прокачать 4 тысячи тонн нефти, но получила сообщение от венгерского оператора о необходимости проведения дополнительных технологических работ по замещению нефти в трубопроводах.

Напомним, что белорусской и российской стороной была разработана и согласована дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента. 17 мая в эфире канала ОНТ Игорь Ляшенко заявил , что объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов.

На минувшей неделе в «Белнефтехиме» рассказали о том, как работают белорусские НПЗ после проблем с российской нефтью.