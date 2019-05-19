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Назначен новый председатель правления МТБанка

20.05.2019 16:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора банка. Данное решение было принято на собрании Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк». Александр Титов, исполнявший обязанности главы банка с 6 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года, остается руководителем Блока по работе со значимыми клиентами.

К работе в новой должности Дмитрий Шидлович приступает с 20 мая.

Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В МТБанк Дмитрий Шидлович пришел в 2012 году на позицию финансового директора, которую занимал на протяжении 7 лет. С 2014 года входит в состав правления банка.

В должности финансового директора Дмитрий Шидлович курировал Казначейство, направление корреспондентских отношений, вопросы финансового планирования, анализа и прогнозирования, подготовку финансовой, управленческой и пруденциальной отчетности, функцию финансового контроля, координировал разработку бюджета и стратегии банка, возглавлял работу с международными финансовыми институтами.

Предыдущий  руководитель МТБанка Андрей Жишкевич 4 декабря прошлого года Указом Президента Республики Беларусь был назначен на должность председателя правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

 
 
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Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора банка. Данное решение было принято на собрании...
 
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