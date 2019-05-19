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Лукашенко поздравил Зеленского с официальным вступлением в должность
20.05.2019 17:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, который присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского, передал шестому президенту Украины поздравления от Александра Лукашенко. Об этом
«20 мая по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко принял участие в инаугурации новоизбранного президента Украины и передал Владимиру Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность от главы белорусского государства», — пишет у себя в Facebook посольство.
После торжественной церемонии Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко, с которым обсудил состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, запланированного на октябрь в городе Житомире.
Инаугурация Владимира Зеленского прошла в Верховной раде. Во время обращения к украинцам Владимир Зеленский
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Поздравления новому президенту Украины передал вице-премьер Игорь Ляшенко, присутствовавший на инаугурации.
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