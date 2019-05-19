Лукашенко поздравил Зеленского с официальным вступлением в должность

Источник материала: Tut.by

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, который присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского, передал шестому президенту Украины поздравления от Александра Лукашенко. Об этом сообщает посольство Беларуси в Украине.



Фото: www.president.gov.ua

«20 мая по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко принял участие в инаугурации новоизбранного президента Украины и передал Владимиру Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность от главы белорусского государства», — пишет у себя в Facebook посольство.

После торжественной церемонии Ляшенко провел рабочую встречу с вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко, с которым обсудил состояние и перспективы белорусско-украинских отношений в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, запланированного на октябрь в городе Житомире.

Инаугурация Владимира Зеленского прошла в Верховной раде. Во время обращения к украинцам Владимир Зеленский пообещал прекратить огонь на Донбассе и распустить Верховную раду .В 2014 году на инаугурацию Петра Порошенко ездил Александр Лукашенко. Тогда приглашение отправляли лично на имя белорусского президента. Владимир Зеленский, как стало известно TUT.BY, разослал циркулярное приглашение через посольства.

Владимир Путин, который не был приглашен на инаугурацию, как заявили сегодня в Кремле , поздравит Зеленского, когда у того будут первые успехи в урегулировании ситуации на Донбассе. Пока президент России не планирует контакты с новым президентом Украины.