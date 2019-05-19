|
«Отступать не собираемся». Верховный суд отказался регистрировать «Бессмертный полк» в Беларуси
20.05.2019 17:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коллегия по гражданским делам Верховного суда оставила в силе решение Мингорсуда, который в марте поддержал органы юстиции в отказе регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Об этом сообщает
— Это явно политическое решение. Наши права снова нарушены. Будем обжаловать, — заявил после суда Валерий Драко, один из соучредителей «Бессмертного полка» в Беларуси.
В прошлом году главное управление юстиции Мингорисполкома
В частности, по в Мингорисполкоме сослались на то, что заявители не упомянули в повестке дня учрдительного собрания организации обсуждение вопроса о ее названии, а также — не указали обратный адрес заявителей.
Активисты «Бессмертного полка» считают эти ошибки формальностями.
— Главное управление юстиции Мингорисполкома выполняет политический заказ — ни в коем случае не регистрировать в Беларуси «Бессмертный полк», — заявил суду Леонид Школьников, и с ним согласились другие активисты, которые подавали апелляцию.
— У чиновников такая тактика: одни нарушения называют, а вторые приберегают на потом. Чтобы тянуть с регистрацией бесконечно. Поэтому нужно, чтобы прокуратура рассмотрела их действия на предмет недобросовестного исполнения служебных обязанностей, — предложил на заседании активист Генрих Симановский.
Однако представитель прокуратуры Ирина Ковальчук на предложения разобраться с чиновниками Мингорисполкома никак не отреагировала. Она поддержала решение о нерегистрации «Бессмертных полка», также посчитав, что замечания к регистрационных документов организации существенные и не могут быть быстро исправлены.
Посоветовавшись 2,5 часа, коллегия Верховного суда с ее аргументами согласилась. На рассмотрение жалобы «Бессмертного полка» в Верховном суде пришли больше десяти активистов организации.
— Как же так? Мы союзники, а тут плетемся в хвосте, не хотят регистрировать организацию с таким популярным в России названием? Сейчас мы поставим на обсуждение такой вопрос: если нас не регистрируют как минскую городскую организацию, то будем пытаться зарегистрироваться как республиканское объединение. Либо зарегистрируемся за рубежом, в России. Отступать не собираемся, — сказал Драко.
История проблемы
Идея зарегистрировать структуру родилась у активистов «Бессмертного полка» после того, как у них возникли проблемы с проведением шествия 9 мая 2018 года. Тогда власти сначала
О запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали
Президент Беларуси в марте 2019-го
В этом году столичные власти разрешили акцию, но
Витебские власти и вовсе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Это явно политическое решение. Наши права снова нарушены. Будем обжаловать, - заявил после суда Валерий Драко, один из соучредителей «Бессмертного полка» в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)