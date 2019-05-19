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«Отступать не собираемся». Верховный суд отказался регистрировать «Бессмертный полк» в Беларуси

20.05.2019 17:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллегия по гражданским делам Верховного суда оставила в силе решение Мингорсуда, который в марте поддержал органы юстиции в отказе регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Об этом сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это явно политическое решение. Наши права снова нарушены. Будем обжаловать, — заявил после суда Валерий Драко, один из соучредителей «Бессмертного полка» в Беларуси.

В прошлом году главное управление юстиции Мингорисполкома дважды отказало в регистрации «Бессмертного полка». Чиновники нашли ряд нарушений в регистрационных документах и ​​уставе объединения.

В частности, по в Мингорисполкоме сослались на то, что заявители не упомянули в повестке дня учрдительного собрания организации обсуждение вопроса о ее названии, а также — не указали обратный адрес заявителей.

Активисты «Бессмертного полка» считают эти ошибки формальностями.

— Главное управление юстиции Мингорисполкома выполняет политический заказ — ни в коем случае не регистрировать в Беларуси «Бессмертный полк», — заявил суду Леонид Школьников, и с ним согласились другие активисты, которые подавали апелляцию.

— У чиновников такая тактика: одни нарушения называют, а вторые приберегают на потом. Чтобы тянуть с регистрацией бесконечно. Поэтому нужно, чтобы прокуратура рассмотрела их действия на предмет недобросовестного исполнения служебных обязанностей, — предложил на заседании активист Генрих Симановский.

Однако представитель прокуратуры Ирина Ковальчук на предложения разобраться с чиновниками Мингорисполкома никак не отреагировала. Она поддержала решение о нерегистрации «Бессмертных полка», также посчитав, что замечания к регистрационных документов организации существенные и не могут быть быстро исправлены.

Посоветовавшись 2,5 часа, коллегия Верховного суда с ее аргументами согласилась. На рассмотрение жалобы «Бессмертного полка» в Верховном суде пришли больше десяти активистов организации.

— Как же так? Мы союзники, а тут плетемся в хвосте, не хотят регистрировать организацию с таким популярным в России названием? Сейчас мы поставим на обсуждение такой вопрос: если нас не регистрируют как минскую городскую организацию, то будем пытаться зарегистрироваться как республиканское объединение. Либо зарегистрируемся за рубежом, в России. Отступать не собираемся, — сказал Драко.

История проблемы

Идея зарегистрировать структуру родилась у активистов «Бессмертного полка» после того, как у них возникли проблемы с проведением шествия 9 мая 2018 года. Тогда власти сначала не дали разрешения на акцию, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит».

О запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президент Беларуси в марте 2019-го прокомментировал идею проводить «Бессмертный полк» в Минске: «Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. <…> Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? <…> Почему мы должны бросить свое „Беларусь помнит“ и схватиться за „Бессмертный полк“?» — задался вопросом Александр Лукашенко.

В этом году столичные власти разрешили акцию, но урезали ее формат до митинга. На него пришли около 500 человек.

Витебские власти и вовсе не разрешили мероприятие. Короткое шествие прошло несмотря на это.

 
Теги: Минск
 
 
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- Это явно политическое решение. Наши права снова нарушены. Будем обжаловать, - заявил после суда Валерий Драко, один из соучредителей «Бессмертного полка» в...
 
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