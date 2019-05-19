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Зеленский вступил в должность президента Украины

20.05.2019 17:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве прошла церемония инаугурации Владимира Зеленского — он официально вступил в должность президента Украины. Новый глава государства сразу же выступил с громкими заявлениями: попросил депутатов лишить должностей главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны, а после объявил о роспуске Верховной рады.

 
 
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И тут же распустил Верховную раду.
 
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