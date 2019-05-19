|
Зеленский вступил в должность президента Украины
20.05.2019 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве прошла церемония инаугурации Владимира Зеленского — он официально вступил в должность президента Украины. Новый глава государства сразу же выступил с громкими заявлениями: попросил депутатов лишить должностей главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны, а после объявил о роспуске Верховной рады.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И тут же распустил Верховную раду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)