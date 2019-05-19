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Лукашенко поручил Румасу обеспечить рост экономики «преимущественно» за счет экспорта

20.05.2019 21:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На премьер-министра Сергея Румаса возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 20 мая, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: rw.by

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта, говорится в сообщении.

По данным Нацбанка Беларуси внешнеторговый оборот (по товарам и услугам) по итогам января-марта 2019 года сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,88 млрд долларов. При этом экспорт снизился на 1,9% — до 9,66 млрд долларов, импорт уменьшился на 3% — до 9,22 млрд долларов. Сальдо внешней торговли Беларуси по методологии платежного баланса по итогам I квартала оказалось положительным и составило 433 млн долларов. Дело в том, что профицит внешней торговли услугами сложился в сумме 948,9 млн долларов. А вот товары формирует отрицательное сальдо. Дефицит внешней торговли товарами в январе-марте 2019 года составил 515,9 млн долларов. Экспорт товаров снизился по итогам первого квартала на 3,2% до 7,6 млрд долларов, импорт товаров снизился на 2,9% — до 8,11 млрд долларов.

По данным Белстата, за январь-апрель 2019 года ВВП Беларуси увеличился на 1,4% до 39,1 млрд рублей. Таким образом белорусская экономика росла все четыре месяца (за январь — на 0,7%, за январь-февраль — на 0,8%, за январь-март — на 1,1%).

При этом промышленное производство в текущих ценах выросло на 1,2% до 37,1 млрд рублей.

Оптовый товарооборот за 4 месяца составил 31,7 млрд рублей, что на 0,6% ниже уровня прошлого года. Розничный товарооборот вырос на 5,9% до 15 млрд рублей.


Фото: logistics-manager.com

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%. Международные финансовые институты допускают более низкие темпы роста белорусской экономики. Однако экономические власти считают, что до получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз по ВВП нет. Есть ряд неопределенностей.

— Мы еще не знаем, какая у нас будет ситуация в сельском хозяйстве с учетом очень сухого апреля — сейчас эксперты рассчитывают соответствующие цифры по возможному урожаю, по заготовке кормов. Насколько история с «грязной» нефтью повлияет на условия транзита, то есть это транспортный сектор оптовой торговли, и на самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас соответствующие оценки также делаются, — сказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

 
 
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Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта...
 
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