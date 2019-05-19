|
Рыбаков: несогласованных вопросов с РФ по реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью нет
20.05.2019 21:08 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Андрей Рыбаков. Фото из архива
20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров по нефтяной тематике.
"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Андрей Рыбаков.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбаков: несогласованных вопросов с РФ по реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью нет
20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)