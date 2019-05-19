ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбаков: несогласованных вопросов с РФ по реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью нет

20.05.2019 21:08 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Рыбаков: несогласованных вопросов с РФ по реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью нет
Андрей Рыбаков. Фото из архива

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров по нефтяной тематике.

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Андрей Рыбаков.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Зеленский вступил в должность президента Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • бренды итальянских сумок в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика