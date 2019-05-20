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Квартиру с прозрачной ванной продали, ни копейки не уступив, - за $156 тысяч
20.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале этого года мы
Многие интерьерные решения действительно нестандартны. Кухня соединена с гостиной, весь кухонный гарнитур – это небольшой стол с варочной поверхностью и ящиками снизу. Здесь же стоит большой обеденный стол.
Чуть поодаль – совмещенный санузел, который от гостиной и коридора отделяет лишь стена из стеклоблоков. Предыдущий хозяин квартиры рассказывал, что идея стеклянной стены родилась из желания сделать в ванной большое окно. В итоге в дневное время в ванной не требуется включать свет — там так же светло, как и в гостиной.
— На мой взгляд, обстановка вокруг очень влияет на то, что внутри человека. Если в квартире все загромождено мебелью, повсюду стоят тюки с вещами, то и внутреннее устройство точно так же заполнено лишним. Это очень работает, на мой взгляд. Тот, кто понимает, это чувствует в квартире, — рассказывал Валерий.
Возможно, это почувствовал и покупатель этой квартиры, потому что, по имеющейся у нас информации, итоговая цена сделки составила заявленные $156 тысяч. Договор купли-продажи был заключен примерно через 3 месяца после появления объявления в сети.
А мы напоминаем, что найти и купить квартиру в Минске можно, посмотрев объявления
Фото: Павел Садовский
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