Квартиру с прозрачной ванной продали, ни копейки не уступив, - за $156 тысяч

Многие интерьерные решения действительно нестандартны. Кухня соединена с гостиной, весь кухонный гарнитур – это небольшой стол с варочной поверхностью и ящиками снизу. Здесь же стоит большой обеденный стол.

Чуть поодаль – совмещенный санузел, который от гостиной и коридора отделяет лишь стена из стеклоблоков. Предыдущий хозяин квартиры рассказывал, что идея стеклянной стены родилась из желания сделать в ванной большое окно. В итоге в дневное время в ванной не требуется включать свет — там так же светло, как и в гостиной.