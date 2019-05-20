ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лет Чиж владел «Динамо». Мингорисполком счел, что незаконно, и подал иск

21.05.2019 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во вторник Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО ФК «Динамо -Минск».


Фото: ФК «Динамо-Минск»

На предварительном заседании истец, Мингорисполком, потребовал отменить решение ЗАО ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

В суде представители ЗАО ФК «Динамо-Минск», «Трайпла» и «Раковского бровара» указали на то, что ответчик пропустил сроки исковой давности.

Представитель Мингорисполкома считает, что акции не были зарегистрированы в установленном порядке и не могли быть приобретены, а посоле приобретения не прошли госрегистрацию. Истец отметила, что решением Совета депутатов от 20 марта 2019 отменено решение от 23 декабря 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования. При этом ответчик заявил, что это решение уже оспаривается — 20 мая ЗАО ФК «Динамо-Минск» подало соответствующее заявление.

Напомним, ООО «Трайпл» в марте заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Весь пакет (около 57% акций) Юрий Чиж оценивает в 1 млн белорусских рублей.

Слухи о грядущей смене владельца «Динамо» появились в конце прошлого года.

Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров. Поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8.

Как сообщили источники, после разгрома в Питере последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

«Трайплу» принадлежало около 57% акций минского «Динамо», примерно 26% владеет Мингорисполком. Тогда информированные собеседники говорили, что Чиж не готов расстаться с акциями бесплатно и хочет около 500 тысяч долларов, то есть сумму, указанную в извещении.

Среди потенциальных покупателей пакета акций называли нескольких бизнесменов, в частности российского миллиардера Михаила Гуцериева, была также версия, что пакет отойдет городу.

Интересно, что Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически также, как сейчас может потерять. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО ФК «Динамо -Минск».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Убийца сможет выйти досрочно, а сидящий за хищение завмаг - нет. Что не так с новыми инициативами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика