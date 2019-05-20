Долги убыточных цементных заводов погасит государство

Задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам возместят из республиканского бюджета.

Такое положение прописано в пунктах указа «Об организациях цементной отрасли», подписанного Александром Лукашенко и опубликованного на Национальном правовом портале 21 мая.

Речь идет о предприятиях «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», которые не могут самостоятельно погасить кредиты и комиссии.

В пункте 10 указа поручено освободить от налога на недвижимость и земельного налога: ОАО «Белорусский цементный завод» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.; ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.; ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Сумма долга бюджету ОАО «Белорусский цементный завод» составляет $187 млн, предприятие будет погашать ее в 2029-38 годах. ОАО «Кричевцементошифер» должен свыше $200 млн, по которым рассчитается в 2038-49 годах. ОАО «Красносельскстройматериалы» – более $150 млн, которые вернет в 2030-37 годах. Возмещение задолженности будет проводиться ежегодно до 31 августа в размере не менее 5% от суммы долга. Проценты по долгам не начисляются с 1 января этого года.