В Беларуси составили рейтинг лучших интернет-компаний 2019 года

Проект «Рейтинг Байнета» подвел итоги прошлого года и опубликовал свежие рейтинги интернет-компаний. В конкурсе прияли участие более 40 агентств и студий.

Итоги Рейтинга web-разработчиков Беларуси 2019 года

По оценкам организаторов Рейтинга, рынок web-разработок за 2018 год вырос на 30% и достиг $14 млн. Рост обусловлен усложнением проектов крупных белорусских заказчиков, появлением новых бизнесов, ростом в сегменте e-commerce и увеличением количества иностранных заказчиков у разработчиков.

Участниками Рейтинга освоено $6,4 млн. В прошлом году этот показатель составил $4,8 млн. Рост более — 33%.

По сравнению с 2017 годом, в 2018-м доля малобюджетных проектов (бюджет до $3,5 тыс.) участников Рейтинга увеличилась с 46% до 60%. Незначительно (с 7% до 8%) выросла доля дорогих проектов по бюджету свыше $20 тыс. Как и в прошлые годы, у ряда разработчиков бюджеты некоторых проектов превышают $100 тыс. в год.

В рейтинге web-разработчиков торой год подряд первое место заняла компания «Новый Сайт». Вторую позицию сохранила компания RichBrains, которая работает преимущественно с иностранными заказчиками и реализует глобальные проекты. В пятерку лидеров также вошли SKY INCOM, Flex.Media и LOVATA, которые также в значительной степени ориентированы на иностранных клиентов.

По итогам Конкурса сайтов были объявлены лучшие проекты web-разработчиков, а также составлен Рейтинг креативности web-студий.

Итоги Рейтинга SEO-компаний Беларуси 2019

В этом году Рейтинге SEO-компаний Беларуси приняло участие 14 агентств. За прошлый год они реализовали 1261 проектов, что на 14% больше, чем в 2017 году. Средний чек в месяц за 2 года не изменился и остался на уровне $300.

А вот количество клиентов увеличилось. Участниками Рейтинга освоено $4,5 млн. Это на 13% больше, чем годом ранее. По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем рынка поискового маркетинга в Беларуси за 2018 год составил не менее $15 млн. Это на 15% больше, чем в 2017 году. Темпы роста данного сегмента замедлились и динамика обусловлена главным образом естественным увеличением количества бизнесов и сайтов.

Первое место в рейтиге присвоено компании Seologic, за ней идут CLICKMEDIA и Cropas.

Итоги Рейтинга SMM-агентств 2019 года

Рейтинги SMM-агентств проводился впервые. В нем могло принять участие любое агентство, которое наряду с другими медиа предлагает услуги в сфере SMM и не является узкоспециализированным. Всего приняло участие 5 компаний. Участники конкурса реализовали 116 проектов, суммарный бюджет которых составил $400 тыс.

По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем затрат белорусских рекламодателей на продвижение в социальных сетях составляет около 10% всего интернет-бюджета. В 2018 году на SMM пришлось не менее $5 млн. Темпы роста данного сегмента в этом году могут составить 40% — SMM и контекстная реклама, остаются самыми быстрорастущими каналами в Беларуси.

Несмотря на то, что сегодня практически любое рекламное агентство можно отнести в категорию digital, на участие в Рейтинге решились единицы. Тем не менее, организаторы конкурса посчитали все показатели участников и составили ТОП.

ТОП SMM-агентств Беларуси 2019 года

Место Название компании 1 Seologic 2 BDCenter 3 Concept

Более подробную информацию можно узнать на странице проекта .

Справка

«Рейтинг Байнета» составляет рейтинги с 2009 года. Проект остается независимым и неаффилированным ни с одним из участников рынка. Организаторы имеют многолетний опыт проведения конкурсов белорусских веб-студий и SEO-компаний и используют уникальную методологию, которая признана игроками рынка.

Основные цели проекта — способствовать улучшению экосистемы, бизнес-отношений между заказчиками и исполнителями в интернет-бизнесе, отслеживать динамику развития рынка и тренды. Рейтинги помогают дать заказчикам объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях по ряду ключевых параметров в различных сегментах интернет-услуг.