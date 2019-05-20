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Лiпень.PRO: ведущие бизнесмены раскроют свои реальные  доходы

21.05.2019 11:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Эксклюзивная информация от спикеров бизнес-лагеря, неформальное обучение и живое общение - это все ждет участников бизнес-лагеря Лiпень.PRO.  Уже 26-28 июля молодые бизнесмены и предприниматели получат знания в области бизнеса у берега реки Неман (90 км. от Минска). 

Участники послушают выступления более 25 спикеров из числа известных бизнесменов, зададут свои вопросы и узнают о трендах в технологиях и бизнесе.  

В этом году будут затронуты довольно актуальные темы: личный бренд, сфера digital, эффективные продажи, тайм-менеджмент. Опытные бизнес-практики поделятся личными историями успеха, расскажут о масштабирование бизнеса и продуктивном образе жизни.  Обучение пройдет в неформальной обстановке, где у слушателей будет возможность задать вопросы и пообщаться лично со экспертами. 

Помимо образовательной программы, вечером организованы зоны с нестандартными развлечениями: мастер-класс по игре на ханге, зона с кальянами, караоке и много других развлечений. В бизнес-лагере проходят и спортивные мероприятия: футбол, волейбол, рукопашные бои, полоса препятствий и т.п. Для любителей интеллектуальных игр тоже найдется занятие: большой квест, бизнес-игры, мастер-класс от астролога. 

И конечно, за 2,5 дней участникам удастся завести полезные контакты,  найти сотрудников/работу, а может и встретить свою вторую половинку! Ведь в этом году бизнес-лагерь соберет более 600 предпринимателей, топ-менеджеров, фрилансеров и активных людей из Беларуси и ближайшего зарубежья.  

Для всех участников организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжение всего отдыха.  

Подробности на сайте

Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). 

 
Теги: Минск
 
 
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Эксклюзивная информация от спикеров бизнес-лагеря, неформальное обучение и живое общение - это все ждет участников бизнес-лагеря Лiпень.PRO.  Уже 26-28 июля молодые...
 
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