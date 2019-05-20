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Польский суд смягчил приговор белорусам, организовавшим акцию у мемориала в Освенциме

21.05.2019 11:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Окружной суд в Кракове во вторник смягчил вынесенный в 2018 году приговор белорусам, которые организовали акцию у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Gazeta Krakowska.


Инцидент произошел в марте 2017 года. Несколько человек, из них пять белорусов, убили овцу, разделись догола и связали друг друга цепью у входа в концлагерь — ворот, на которых написано Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Полиция оперативно задержали участников акции. Обвиняемые пояснили, что они провели акцию хэппенинга (форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Обычно включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария. — Прим. TUT.BY).

Белорусов Адама Беляцкого и Никиту Володько, которые были организаторами акции и убили овцу, приговорили к тюремным срокам. Беляцкий получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Он также обязан заплатить штраф в размере 2 тысяч злотых (около 630 долларов) в пользу организации защиты животных. Никита Володько приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Обоим запрещено заводить животных на протяжении 10 лет. Остальные обвиняемые получили штрафы в размере 10 тысяч злотых и ограничение свободы на 1 год.

Осужденные оспорили решение освенцимского суда, поэтому этим делом занялся суд высшей инстанции в Кракове. Он приговорил Адама Беляцкого к году тюрьмы, а Никиту Володько — к 8 месяцам заключения. Кроме того им запрещено нескольких лет заводить домашних животных. Остальным фигурантам дела уменьшили размер штрафа до 7,5 тысяч злотых (около 2 тысяч долларов). Этот приговор обжалованию не подлежит.

 
 
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Беляцкому и Володько уменьшили срок тюремного заключения.
 
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