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Польский суд смягчил приговор белорусам, организовавшим акцию у мемориала в Освенциме
21.05.2019 11:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Окружной суд в Кракове во вторник смягчил вынесенный в 2018 году приговор белорусам, которые организовали акцию у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает
Инцидент произошел
Белорусов Адама Беляцкого и Никиту Володько, которые были организаторами акции и убили овцу,
Осужденные оспорили решение освенцимского суда, поэтому этим делом занялся суд высшей инстанции в Кракове. Он приговорил Адама Беляцкого к году тюрьмы, а Никиту Володько — к 8 месяцам заключения. Кроме того им запрещено нескольких лет заводить домашних животных. Остальным фигурантам дела уменьшили размер штрафа до 7,5 тысяч злотых (около 2 тысяч долларов). Этот приговор обжалованию не подлежит.
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Беляцкому и Володько уменьшили срок тюремного заключения.
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