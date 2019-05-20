Лукашенко рассказал, как завернул доклад премьера: Надо две строчки - чего добились положительного

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 21 мая совещание по актуальным вопросам экономики. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди ключевых вопросов два российских — «грязная» нефть и так и не открытые для поставок предприятия АПК.

«Традиционно по инициативе правительства мы сегодня обсудим блок экономических вопросов. Текущих и, если нужно, на перспективу. Хотелось бы услышать от премьер-министра и вице-премьеров, какова ситуация у нас с экспортом. Естественно, наиважнейший вопрос — валовой внутренний продукт. Какое у нас движение в этом направлении? Официальную статистику я знаю. На что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями? Но экспорт меня волнует больше всего. Потому что это поступления валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также», — сказал президент.

Лукашенко отдельно поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом. «Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», — отметил он.

Президент обозначил для обсуждения и имеющиеся проблемные вопросы в торгово-экономическом сотрудничестве, в частности с Россией. «Нашумевшая проблема „ядовитой“ этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, — сказал президент. — Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

«Второй вопрос — он так и не снят — поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» — поставил вопрос белорусский лидер.

На совещании предполагается обсудить и ряд других вопросов экономического характера. «Я почему на ранней стадии в этом году обращаю ваше внимание на эти проблемы — чтобы потом в четвертом квартале героически не пришлось преодолевать эти вопросы и наверстывать упущенное», — добавил глава государства.

Напомним, Беларусь уже согласовала проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации.

С выполением балансов поставок сельхозпродукиции в Россию действительно есть проблемы . По итогам прошлого года балансы по молоку не выполнены — недопоставка составила 617 тысяч тонн молока. В первом квартале ситуация повторяется: недопоставка молочной продукции составила 162 тысячи тонн при общем объеме экспорта этой группы 1,025 млн тонн (в Россию — 789 тысяч тонн).

При сохранении текущего тренда недопоставки по итогам года могут быть и по мясу.